تصمیم دولت برای انحلال اتحادیه سیب زمینی کاران

حسن محمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری کرده‌اند اما دولتمردان در این راستا حرکت نمی‌کنند، اظهارداشت: کشاورزان سیب زمینی کار در دو سال اخیر خسارت‌های زیادی دیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم سیب زمینی ۱۰۰۰ تومان و نرخ خرید آن از کشاورزان بسیار کمتر از این میزان است، گفت: برای تولید هر هکتار سیب زمینی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه می‌شود، ضمن اینکه متوسط تولید در هر هکتار نیز ۲۵ تا ۳۰ تن است.

محمدی، وضعیت نامطلوب کشاورزان را مورد اشاره قرار داد و افزود: پیش بینی می‌شود امسال سطح زیرکشت این محصول در کشور کاهش یابد و از ۱۸۰ هزارهکتار به ۱۵۰ هزارهکتار شاید هم کمتر از آن، برسد.

رئیس اتحادیه سیب زمینی کاران کشور، میزان تولید این محصول در سال گذشته را بیش از ۵ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: براساس پیش بینی‌ها، میزان تولید امسال ۴.۵ میلیون تن خواهد بود.

محمدی با بیان اینکه دولت از تشکل‌های خصوصی حمایت نمی‌کند و آنها را به عنوان رقیب در نظر می‌گیرد، افزود: متاسفانه مسئولان هیچ اقدامی در راستای واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی انجام نداده‌اند و امکاناتی را هم در اختیار تشکل‌ها قرار نمی‌‌دهند.

وی ضمن انتقاد از تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی برای انحلال اتحادیه سیب زمینی کاران کشور، گفت: این موضوع تا مرحله صورت جلسه انحلال هم پیش رفته است.

محمدی با بیان اینکه تشکل‌هایی که به عنوان حامیان فعالیت می‌کنند، به فکر تولیدکنندگان نیستند، اضافه کرد: این تشکل‌ها به جای اینکه از کشاورز و حقوق او دفاع کنند، مسائل خود را پیگیری می‌کنند که همه این کارها خیانت به تولید است.