به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر سینمایی فرهاد مهرانفر با مضمون بودن یا نبودن آب و نقش آن در هستی یا نیستی حیات و زندگی است که «خواب آب» نام دارد. پخش بین المللی این فیلم بر عهده بنیاد سینمایی فارابی است و این اثر امروز ۲۶ اردیبهشت در بازار بینالمللی شصت و نهمین جشنواره فیلم کن و پنجمین جشنواره بین الملل فیلم «سبز» به نمایش درمی آید.
حسین محجوب، پیام فضلی، افشین جعفریخواه، مریم نحوی، مهرنوش مقیمی در این فیلم نقش آفرینی می کنند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: با خراب شدن ماشین زمین شناس جوان در کویر، او که در حال شناسایی سفره های آب زیرزمینی است، به آبادی متروکی میرسد و به راهنمایی پیرمردی که تنها ساکن آنجاست و از تخصص مرد جوان آگاه شده از دهانه یک چاه به عمق زمین میرود اما آبی در قنات خشک شده نمی یابد. پیرمرد راه خروج را بر او می بندد و شرط رهایی را، یافتن چشمه گمشده در اعماق زمین میگذارد. مرد جوان آشفته از این موقعیت در مییابد که دختری نیز در دالانهای تاریک و ناشناخته قنات حضور دارد و هر دو برای رهایی، ناگزیر از یافتن سرچشمه هستند.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرهاد مهران فر، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، طراح صحنه و لباس: سهیلا فرزاد، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: بهزاد جعفری مذهب، صدابردار: علیرضا دریادل، طراح صدا و صداگذار: آرش قاسمی، مشاور فرهنگى و توليد: احمد معین قفقازی، تدوين: شهرزاد پويا.
