به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر سینمایی فرهاد مهران‌فر با مضمون بودن یا نبودن آب و نقش آن در هستی یا نیستی حیات و زندگی است که «خواب آب» نام دارد. پخش بین المللی این فیلم بر عهده بنیاد سینمایی فارابی است و این اثر امروز ۲۶ اردیبهشت در بازار بین‌المللی شصت و نهمین جشنواره فیلم کن و پنجمین جشنواره بین الملل فیلم «سبز» به نمایش درمی آید.

حسین محجوب، پیام فضلی، افشین جعفری‏خواه، مریم نحوی، مهرنوش مقیمی در این فیلم نقش آفرینی می کنند.



در خلاصه داستان فیلم آمده است: با خراب شدن ماشین زمین شناس جوان در کویر، او که در حال شناسایی سفره ‏های آب زیرزمینی است، به آبادی متروکی می‌رسد و به راهنمایی پیرمردی که تنها ساکن آنجاست و از تخصص مرد جوان آگاه شده از دهانه یک چاه به عمق زمین می‌رود اما آبی در قنات خشک شده نمی یابد. پیرمرد راه خروج را بر او می بندد و شرط رهایی را، یافتن چشمه‌ گمشده در اعماق زمین می‌گذارد. مرد جوان آشفته از این موقعیت در می‌یابد که دختری نیز در دالان‌های تاریک و ناشناخته قنات حضور دارد و هر دو برای رهایی، ناگزیر از یافتن سرچشمه هستند.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرهاد مهران فر، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، طراح صحنه و لباس: سهیلا فرزاد، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: بهزاد جعفری مذهب‌، صدا‌بردار: علیرضا دریادل، طراح صدا و صداگذار: آرش قاسمی، مشاور فرهنگى و توليد: احمد معین قفقازی، تدوين: شهرزاد پويا.