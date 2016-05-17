بانک اطلاعاتی تشکل های دینی در سطح کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کورس کلانتری پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی سامانه طوبی در شهرکرد اظهار داشت: ثبت نام در بانک اطلاعات تشکل های دینی، انجمن های اسلامی، مداحان و شاعران آیینی و کانون های فرهنگی تبلیغی با عنوان سامانه «طوبی» آغاز شد.

وی گفت: بر اساس بند ۱۶ ماده شش اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی، این اداره کل برای ساماندهی تشکل های دینی و مداحان و شعرای آیینی اقدام به طراحی بانک اطلاعات این تشکل ها کرده است.

کارشناس تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: ایده بهره گیری از بانک های اطلاعاتی از سال ۱۳۷۷ در معاونت سازماندهی و ارتباطات ان زمان پردازش شد و تا سال ۱۳۷۹ در آن معاونت به کارگیری شد که اما به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها و توقف اجرای طرح های قبلی متوقف شد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ تولید بانک اطلاعاتی جدید آغاز شد و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی امکان صدور کد شناسایی نه رقمی به صورت اتوماتیک و هوشمند، دسترسی آسان به تمامی اطلاعات جمع اوری شده، امکان گزارش گیری متنی و گرافیک از حجم فعالیت های انجام شده به تفکیک موضوعات از قابلیت های این سامانه برشمرد.

کلانتری با بیان اینکه سامانه طوبی برای ثبت اطلاعات انجمن های اسلامی، کانون های فرهنگی تبلیغی، هیئت های مذهبی و مداحان و شعرای آیینی راه اندازی شده است، گفت: این سامانه از روز دوشنبه ششم اردیبهشت ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.

کارشناس تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه انجمن های اسلامی، کانون های فرهنگی تبلیغی، هیئت های مذهبی و مداحان و شعرای آیینی با ورود به این سامانه به نشانی tooba.tdm-ido.ir اطلاعات خود را وارد می‌کنند، گفت: در گام اول باید مداحان و شاعران آیینی اطلاعات خود را وارد سامانه کنند تا مرحله بعد بستر برای ورود اطلاعات هیئت های مذهبی آماده شود.