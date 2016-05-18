یک کودک از هر ۱۰۰۰ تولد دچار کم کاری تیروئید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون عزیزی گفت: از هر هزار تولد یک کودک دچار کم کاری تیروئید می شود. این عارضه به علت عدم رشد کافی تیروئید در دوران جنینی است. ولی علاوه بر این عارضه که پیشگیری ندارد، زن باردار میبایست ید کافی دریافت کند تا تیروئید جنین و تیروئید خود مادر رشد سلولهای مغزی جنین را تسهیل کنند.

به همین دلیل به مادران باردار توصیه می شود در دوران بارداری ید به مقدار کافی دریافت کنند.

وی با توجه به فرا رسیدن روز جهانی تیروئید(۴ تا ۶ خردادماه)، گفت: امسال در روز جهانی تیروئید بیشترین تمرکز بر روی مساله تیروئید و فعالیت آن در دوران کودکی و بارداری است بنابراین کم کاری تیروئید در بین کودکان و نوجوانان و زنان باردار بیشتر قابل توجه خواهد بود.

عزیزی افزود: تیروئید در دوران جنینی و ۲ تا ۳ سال اول زندگی نقش بسیار موثر و قابل توجهی را در رشد مغزی کودک دارد. اگر تیروئید به خوبی رشد پیدا نکند فرد دچار کند ذهنی، اختلال عصبی، عدم رشد جسمی و... می شود.

وی در ادامه یادآور شد: اگر این اختلالات در دوران جنینی بروز پیدا کند غیرقابل بازگشت خواهد بود به همین دلیل پیشگیری از بروز این اختلال در دوران بارداری بسیار مهم است.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه یادآور شد: مادران باید در دوران بارداری به خصوص سه ماه نخست بارداری «ید» به مقدار کافی دریافت کنند تا احتیاجات جنین تامین شود زیرا در این مدت تیروئید جنین تشکیل نشده و برای رشد سلولهای عصبی به هورمونهای تیروئیدی مادر نیاز دارد اما در هفته ۱۷ تیروئید جنین به اندازه کافی هورمون تولید میکند و دیگری به مادر نیازی نخواهد داشت.

وی افزود: اگر تیروئید مادر در دوران بارداری فعال باشد کودک دچار مشکل نخواهد شد اما در غیر اینصورت کودک دچار مشکل می شود و لذا دریافت ید کافی در دوران بارداری و فعالیت طبیعی تیروئید مادر در سه ماهه اول و طبیعی بودن تیروئید جنین در سه ماهه دوم و سوم بارداری ضروری است..

عزیزی یادآور شد: به همین دلیل زمانیکه کودک متولد می شود میزان تیروئید آن اندازه گرفته می شود که اگر کودک دچار کم کاری تیروئید بود هورمون تیروئیدی تجویز می شود که باید تا پایان عمر مصرف شود.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پایان خاطرنشان کرد: برای فعالیت طبیعی تیروئید مادر در دوران بارداری به مادران توصیه می شود در این دوران به مقدار کافی ید مصرف کنند تا رشد سلولهای مغزی جنین دچار مشکل نشوند.