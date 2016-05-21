تنوع زیستی شاهرود نیازمند توجه است/آب، غذا و امنیت مثلث بقای زیست

صمد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شعار جهانی سال تنوع زیستی تحت عنوان «حفظ پایداری و معیشت مردم» بیان داشت: آنچه مسئولان سازمان محیط زیست در حفاظت گونه های جانوری، اکوسیستم های فعال و پویای پیرامون خود انجام می دهیم با هدف مشارکت عمومی بر پایه کمک و یاری جوامع محلی است که این مقوله با در نظر گرفتن معیشت مردم، یکی از مقوله های مهم در تبیین شعار سال تنوع زیستی است.

وی با اشاره به اینکه تنوع زیستی نیازمند مشارکت سمن ها و جوامع محلی است، ابراز داشت: حراست از اکوسیستم های طبیعی با وجود نیروی انسانی محدود سازمان محیط زیست قطعا نیاز به مشارکت جوامع محلی، سمن ها و همچنین آگاهی عمومی دارد.

آب، غذا و امنیت مثلث بقای زیست

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود با بیان اینکه مثلث آب، غذا و امنیت عامل پایداری تنوع زیستی در این شهرستان و اقصی نقاط کشور است، گفت: تنوع زیستی به سه عامل آب، غذا و امنیت مربوط است که با توجه به نزولات جوی سال جاری، در حال حاضر دو عامل آب و غذا در تنوع زیستی شهرستان، وضعیت نسبتا مطلوبی دارد.

جلالی درباره عامل سوم نیز توضیح داد: از نظر امنیت نیز ماموران حفاظت از محیط زیست شاهرود در انجام وظیفه خود اهتمام ویژه دارند اما کمبود نیروی انسانی کار را برای ماموران ما دشوار ساخته است از سوی دیگر، جوامع محلی و گروه های مردم نهاد می توانند در این راستا سازمان حفاظت از محیط زیست را یاری دهند تا بتوانیم شاهد ارتقاء امنیت تنوع زیستی در شاهرود باشیم.

وی ادامه داد: حفاظت و حراست تمامی اکوسیستم و زیست بوم ها توسط همکاران ما در سازمان حفاظت از محیط زیست کنترل می شود اما تلاش های شبانه روزی همچنان تحت الشعاع کمبود نیروی انسانی است که این موضوع کمک های مردمی را می طلبد.

سمن ها در حفظ محیط زیست نقش ویژه ای دارند

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود در پاسخ به سوالی درباره نقش سمن ها در حفظ تنوع زیستی، گفت: تلاش برای نجات توله یوز پلنگی که در هفته گذشته بر اثر تصادف در محور میامی-عباس آباد تلف شد، نمونه ای بارز برای تلاش بی وقفه همکاران حفاظت از محیط زیست به همراهی سمن های محیط زیستی بود که این مهم، نشان از دغدغه مردمی برای حفظ تنوع زیستی در منطقه است.

جلالی درباره اقدامات حفاظت از محیط زیست درباره تنوع زیستی نیز توضیح داد: خوشبختانه با وجود همه مشکلات در سال های اخیر، توانسته ایم با ایجاد کریدورهای حفاظتی، نصب علائم هشدار دهنده و جلب توجه رانندگان به کاهش سرعت در مناطق حاشیه زیستگاه های محیط زیست، درباره کاهش تلفات گونه های زیستی مهم در شهرستان شاهرود اقداماتی را انجام دهیم امااین اقدامات باید با فرهنگ سازی همراه باشند.

وی درباره حفظ گونه های گیاهی در شهرستان شاهرود نیز توضیح داد: شاهرود، به لحاظ پوشش گیاهی، درختچه های کویری و درخت های پهن برگ جنگل های هیرکانی از تنوع بسیار خوبی برخوردار است و برای حفظ این گونه ها، نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عموم مردم احساس می شود چرا که درختان ریه های زمین هستند و اگر این ریه ها از بین بروند حیات در کره زمین دچار بحران خواهد شد.

فرهنگ سازی مهمترین عامل حفظ تنوع زیستی

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود درپاسخ به این سوال که مهمترین عامل برای حفظ تنوع زیستی چیست، گفت: بهترین کاری که در حال حاضر می توان درباره حفظ تنوع زیستی انجام داد ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ سازی گردشگری است که گردشگری حرفه ای، پرنده نگری و دیدار از مناطق حیات وحش از جمله آنها به حساب می آید.

جلالی بیان داشت: در راستای اطلاع رسانی تنوع زیستی و فرهنگ سازی سازمان های مردم نهاد بازوهای پرتوان جامعه هستند که می توانند در زمینه محیط زیست با اطلاعاتی که در اختیار دارند و ایجاد زمینه های مناسب، مردم را درباره موارد محیط زیستی آگاه کنند همچنین سمن ها از طریق ارتباط با فرمانداری و اداره حفاظت از محیط زیست با حضور در جلسات می تواند نقش مشاور را برای دولتمردان بازی کنند.

وی با بیان مثالی از جنگل ابر درباره مقوله اهمیت رسالت سمن های محیط زیستی، افزود: جنگل ابر بعد از واگذاری منطقه به استانداری و منابع طبیعی به سازمان محیط زیست در زمره حیطه اختیارات چهارگانه محسوب می شود و به خاطر ویژگی اکوتوریسمی منطقه جنگل های هیرکانی که متشکل از درختان پهن برگ بزرگ و گونه های نادر و با ارزش از جمله سرخدار و اورس در منطقه حائز اهمیت است و همچنین وجود گونه های جانوری در تپه ماهورهای مجاور و ارتفاعات از جمله قوچ و میش و خرس... جایگاه بسیار مطلوبی دارد که امیدواریم با مصوب شدن طرح مدیریت چهار گانه شرایط بهتری را برای حفظ این جنگل باستانی بتوانیم فراهم کنیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود در خاتمه با توجه شعار سال تنوع زیستی اظهار داشت: حیات پیرامون ما با حیات انسانی عجین است و از بین رفتن یک گونه گیاهی یا جانوری مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی نوع بشر اثر گذار می شود لذا امیدواریم با همکاری نهادها و سازمان ها از این تنوع ارزشمند شهرستان به خوبی حفاظت کنیم.