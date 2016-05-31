عشایر نقش مهمی در ایجاد رونق اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عشایر نقش مهمی در ایجاد رونق اقتصادی در کشور دارند، اظهار داشت: باید از ظرفیت عشایر در مسیر توسعه کشور استفاده شود.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های عشایر برای توسعه بخش گردشگری استفاده کرد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به اینکه سبک زندگی، مراسم ها و نوع آئین عشایر می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر خارجی به کشور داشته باشد، تاکید کرد: عشایر نقش مهمی می تواند در مسیر توسعه بخش گردشگری داشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: به دنبال این هستیم که هزینه های زندگی عشایری کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان داشت: بهره گیری عشایر از انرژی خورشیدی نیازمند اعتبار است که هم اکنون این امر در حال پیگیری است.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به عشایر باید مورد توجه قرار بگیرد

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در دیدار با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های عشایری کشور است، تاکید کرد: هم اکنون عشایر بختیاری در شهرستان های مختلف استان اسکان پیدا کرده اند.

قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: عشایر این استان نقش مهمی در تولید گوشت قرمز و مواد غذایی دامی کشور دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید در راستای توانمندی عشایر تلاش شود، ادامه داد: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به عشایر باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: تولیدات غذایی عشایر یکی با کیفیت ترین تولیدات غذایی کشور به شمار می رود.