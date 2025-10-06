انحلال سازمان امور عشایر؛ پایانی بر زندگی ذخائر انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در پی اعلام سیاست‌های جدید دولت در راستای کوچک‌سازی ساختارهای اداری، خبرهایی مبنی بر انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر در مجموعه‌ای دیگر منتشر شده که با واکنش جامعه عشایری مواجه شده است.

امام خمینی(ره):عشایر پشتوانه کشور و ذخائر انقلاب اسلامی

در کتاب صحیفه نور حضرت امام خمینی(ره) آمده است: «یکی از خیانت های رضا شاه به ملت ما این بود که مامور شده بود عشایر ما را سرکوب کند، امام راحل می فرماید: این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند ، شما عشایر پشتوانه این مملکت بودید و انشاالله هستید، شما عشایر ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند».

حضرت امام (ره) در بیانات شان نیز عشایر را به عنوان ذخائر انقلاب نام می برند که نشان از دور اندیشی ایشان بوده است، پس باید در حفظ و حمایت از این قشر زحمتکش تلاش کنیم.

در مرداد ماه امسال بود که بخش نامه ای مبنی بر واگذاری امور عشایر به بخش غیر دولتی در رسانه ها منتشر شد که برخی از عشایر به این موضوع واکنش نشان داند ، امروز هم برخی از عشایر کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر نگرانی‌های خود را نسبت به آینده معیشت و خدمات‌رسانی ابراز کردند.

انحلال و یا ادغام امور عشایر پایانی بر زندگی عشایری

علی یکی از عشایر کهگیلویه در رابطه با انحلال سازمان امور عشایر می گوید: اگر چنین اتفاقی بیافتد ما مجبور هستیم دام‌هایمان را بفروشیم و به شهر کوچ کنیم، این یعنی پایان سبک زندگی عشایری و نابودی اقتصاد دامداری منطقه.»

وی با بیان اینکه عشایر به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی گوشت و لبنیات کشور، نقش مهمی در امنیت غذایی دارند، می افزاید: حذف سازمان امور عشایر، نه‌تنها زندگی آنان را فلج می‌کند بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

لزوم توجه به خواسته های عشایر

محمد دیگر عشایر کهگیلویه ای معتقد است در همه عرصه‌ها از انقلاب و نظام عشایر همیشه مدافع بوده و انتظار می رود به خواسته‌هایشان توجه و امور عشایر حفظ شود.

وی خدماتی همچون آبرسانی، احداث جاده‌های عشایری، تأمین علوفه و حمایت‌های دامپزشکی را از جمله وظایف سازمان امور عشایر بیان می کند و می گوید: در صورت ادغام یا حذف این نهاد، روند خدمات‌رسانی مختل خواهد شد.

به جای انحلال امور عشایر، سازمان های بدون خروجی را منحل کنید

امام جمعه دهدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جامعه کهگیلویه و بویراحمد سنتی و عشایری است، گفت: اگر این سازمان منحل شود و زیرمجموعه دیگر نهادها قرار گیرد، امنیت غذایی و فرهنگ عشایری به مخاطره می‌افتد. این سازمان هزینه‌ای برای کشور ندارد و باید تقویت شود و دولت باید سازمان هایی که زیان دهی زیادی دارند را منحل کند.

حجت الاسلام علی وحدانی فر افزود: نمایندگان استان باید به مسئله عشایر ورود پیدا کرده و نگذارند نهادهای موثر و مولد اذغام شوند.

وجود ۱۲ هزار خانوار عشایری در کهگیلویه و بویراحمد

به گفته مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد عشایر این استان با داشتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام، ۲۶ درصد از عرصه‌های زراعی و ۱۷ درصد باغستان‌ها و تولید ۳۵ درصد صنایع دستی استان همواره تولید کنندگانی بودند که نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته‌اند.

صادق فاتحی در گفت و گو با خبرنگار مهر حمایت از عشایر به عنوان یکی از اقشار تأثیرگذار در امنیت غذایی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی جمعیت عشایر کهگیلویه و بویراحمد را ۱۲ هزار خانوار عنوان کرد و گفت: در مناطق ییلاقی این استان میزبان بخش دیگری از عشایر سایر استان‌ها اعم از خوزستان، اصفهان و فارس است که باید خدمت رسانی به آنها به قوت انجام شود.