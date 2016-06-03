سراسر زندگی امام راحل اطاعت ازخداوند بود/امام به مردم اعتماد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن فروزان نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس ۱۴ خرداد سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و سالروز قیام ۱۵ خرداد را تسلیت گفت و بیان داشت: یکی از ویژگی بارز امام (ره) مردمی بودن ایشان است و امام به مردم و مردم هم به او اعتماد داشتند و امروز هم مسئولان باید به مردم اعتماد و آنها را در تصمیم گیری های خود شریک کنند.

وی ادامه داد: زندگی امام خمینی (ره) صحنه اطاعت از پروردگار است و در موضع گیری های سیاسی خود نباید از آرمان های امام (ره) عبور کنیم.

امام جمعه موقت بندرعباس افزود: با توجه به اندیشه و مکتب امام خمینی (ره) هر حرکتی که به اعتماد مردم به نظام و وحدت در جامعه خدشه وارد کند، حرام است.

حجت الاسلام فروزان نژاد با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه اراده مردم و جایگاه ولایت‌فقیه شکل گرفته است، تصریح کرد: دشمن با همه ابزارهای رسانه‌ای خود به دنبال ایجاد فاصله میان رهبری و مردم است اما تاکنون به واسطه هوشیاری مردم و نقش رهبری در عبور از گردنه‌های سخت این کشور، تلاش مذبوحانه دشمن به جایی نرسیده است.

وی بیان داشت: امروز مردم دشمن خود را می شناسند و می دانند که دشمن هیچ گاه به حرف ها و گفته های خود پایبند نیست و نمی شود به دشمنان اعتماد کرد.