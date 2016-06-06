۷۸ پایگاه ورزشی غنی سازی اوقات فراغت در کردستان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش گوار در نشست هماهنگی برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان در اداره کل آموزش و پرورش کردستان اظهار داشت: توجه به تقویت فعالیت های ورزشی در ایام تابستان یکی از اولویت های اصلی آموزش و پرورش در کردستان به شمار می رود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید با فرهنگ سازی، امکانات و زیر ساخت های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فراهم گردد، گفت: در این ۷۸ پایگاه ورزشی در ۱۰ رشته به صورت فعال، آماده ارائه خدمات به دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستان خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان، با بیان اینکه اوقات فراغت فقط مختص به ایام تعطیلات تابستان نیست؛ اظهار داشت: دولت باید در این زمینه با برنامه ریزی زمینه کاهش آسیب های اجتماعی را در مدارس کاهش دهد.

در ادامه برگزاری این نشست، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان از پیش بینی فعالیت ۲۴۸ پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی در تابستان امسال در سطح استان خبر داد.

حجت الله نریمانی افزود: پیش بینی می شود در تابستان امسال بیش از ۸۸ هزار دانش آموز از برنامه های اوقات فراغت استفاده کنند.

وی گفت: ۱۷ دستگاه فرهنگی در سطح استان با دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان متولی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستان بوده و آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از این دستگاه های فرهنگی با توجه به امکانات موجود فعالیت خواهد کرد.

وی از اوقات فراغت به عنوان یک فرصت و تهدید برای دانش آموزان نام برد و عنوان کرد: با نگاه فرهنگی و تربیتی و با برنامه ریزی و هدایت درست دانش آموزان در ایام تابستان، این ایام می تواند فرصتی برای آنان باشد در غیر این صورت با توجه به معضلات و هجمه های فرهنگی که در جامعه وجود دارد؛ می تواند یک تهدید تلقی شود.

نریمانی با بیان اینکه اوقات فراغت دانش آموزان با شعار هر دانش آموز یک مهارت در پایگاه های تابستانی برگزار می شود؛ اظهار داشت: دانش آموزان در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی، ورزشی، مهارت آموزی فعالیت خواهند داشت و حداقل با یک مهارت اولیه زندگی آشنا خواهند شد.