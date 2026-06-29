به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر دوشنبه در نخستین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی پس از دوران جنگ، نیازمند توجه ویژه به جوانان و تلاش برای رفع دغدغهها و مشکلات آنان است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای اوقات فراغت جوانان افزود: دستگاههای مسئول باید برنامههای مشخص و کاربردی در این حوزه تدوین کنند و با توجه به اختیارات واگذار شده به استانداران، امکان اصلاح برخی مفاد دستورالعملها متناسب با شرایط استان وجود دارد.
معاون استاندار کردستان با بیان اینکه مسئولان در قبال جوانان مسئولیت دارند، تصریح کرد: باید برنامههای منسجمتری برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان تا پایان سال جاری اجرا شود.
ورمقانی همچنین از دستگاههای اجرایی استان خواست ظرفیت اماکن ورزشی خود را در اختیار جوانان قرار دهند و در صورت وجود محدودیتهای قانونی، برای رفع موانع و تسهیل این همکاری راهکارهای لازم را دنبال کنند.
بهرهگیری از ظرفیت سمنها و مراکز فرهنگی برای کاهش آسیبهای اجتماعی
وی با اشاره به ضرورت مقابله با آسیبهای اجتماعی ادامه داد: این آسیبها پدیدهای فراگیر در جوامع مختلف است و کاهش آن نیازمند همکاری همه دستگاهها، شناخت دقیق مسائل و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر نقش سازمانهای مردمنهاد و دانشگاهها در نیازسنجی و برنامهریزی برای جوانان تأکید کرد و گفت: فضاهای فرهنگی، پارکها و مراکز عمومی باید مورد توجه قرار گیرند و در صورت وجود آسیب در این محیطها، اقدامات اصلاحی انجام شود.
ورمقانی با تأکید بر استفاده از تجربههای موفق سایر استانها خاطرنشان کرد: کردستان با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی خود میتواند در حوزه جوانان به الگویی موفق تبدیل شود.
در پایان این نشست، بیانیه پایانی اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان به امضای اعضای جلسه رسید.
همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان پس از پایان نشست، با حضور در ادارهکل ورزش و جوانان استان از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و با کارکنان آن دیدار کرد.
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