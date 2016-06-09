پیش بینی باران، رعد و برق و وزش باد در استان خراسان رضوی

یحیی قاینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای امروز مشهد نسبت به روز گذشته ۵درجه کاهش داشته است، اظهارکرد: در نواحی شمالی هوای استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزایش ابر و در برخی نقاط خصوصا در نواحی غربی و کوهستانی همراه با رگبار پراکنده باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود:در نواحی مرکزی نیز پیش بینی شده، هوای استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزایش ابر و در برخی نقاط خصوصا در نواحی غربی و کوهستانی همراه با رگبار پراکنده باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط شدید همراه با گرد و خاک باشد.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: هوای شهرستان مشهد نیز صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزایش ابر و در عصر و شب با رگبار پراکنده باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک نیز گزارش شده است.

قاینی پور تصریح کرد: همچنین در نواحی جنوبی استان آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد در نواحی غربی و کوهستانی رشد و افزایش ابر با احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران توام با رعد و برق پیش بینی می شود.