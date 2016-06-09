  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۶

پیش بینی باران، رعد و برق و وزش باد در استان خراسان رضوی

مشهد- کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از پیش بینی رعد و برق و گاهی وزش باد نسبتا شدید افزایش ابر در هوای امروز استان خبر داد.

یحیی قاینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای امروز مشهد نسبت به روز گذشته ۵درجه کاهش داشته است، اظهارکرد: در نواحی شمالی هوای استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزایش ابر و در برخی نقاط خصوصا در نواحی غربی و کوهستانی همراه با رگبار پراکنده باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود:در نواحی مرکزی نیز پیش بینی شده، هوای استان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزایش ابر و در برخی نقاط خصوصا در نواحی غربی و کوهستانی همراه با رگبار پراکنده باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط شدید همراه با گرد و خاک باشد.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: هوای شهرستان مشهد نیز صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و  افزایش ابر و در عصر و شب با رگبار پراکنده باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک نیز گزارش شده است.

قاینی پور تصریح کرد: همچنین در نواحی جنوبی استان  آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر به بعد در نواحی غربی و کوهستانی رشد و افزایش ابر با احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران توام با رعد و برق پیش بینی می شود.

