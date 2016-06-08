به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی که شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای شوراهای عالی کشور سخن می گفت، با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فرصت ماه مبارک رمضان بویژه در فضای پسابرجام ، اظهارداشت: باید همه تلاش ها بر تقویت توسعه ، پیشرفت و عزت کشور متمرکز شود.

رییس جمهور گفت: قبل از برجام هر روز در انتظار این بودیم که چه محدودیت ، تحریم و معضل جدیدی برای ملت ایران ایجاد می کنند، اما اکنون هر روز یک گشایش جدید برای مردم حاصل می شود و این گشایش ها جای شکرگزاری دارد که باید در سایه آنها، کار و تلاش بیشتری برای مردم انجام گیرد.

روحانی افزود: باید با بهره گیری از گشایش پسابرجام ، برای مردم و کشور ، عزت ، توسعه و پیشرفت بیشتر در همه زمینه ها فراهم کنیم بویژه اینکه این فضا در سایه امنیت خوب در کشور فراهم آمده است.

رییس جمهور در ادامه بهره گیری همه شوراها و ستادها از نظرات مردم را در مسایل اقتصادی، علمی و فرهنگی ضروری خواند و گفت: رضایت مردم و حل مطالبات آنان ، باید در اولویت همه فعالیت ها باشد.

روحانی با بیان اینکه شوراها زمانی کامل می شوند که پشتوانه مردمی خود را با کسب نظرات آنان تقویت کنند، اظهارداشت: شوراها باید با بهره گیری از امکانات ارتباطی گسترده قرن جدید، پشتوانه مردمی خود را مستحکمتر و از نظرات آنان بویژه نسل جوان بیشتر بهره گیرند.

رییس جمهور در ابتدای این مراسم نیز با بیان اینکه ماه رمضان ماه خیر و برکت نشاط و معنوی شادابی است، اظهار داشت: دستیابی به نتایج علمی و ادای وظیفه دارای لذت فراوان است. زمانی که انسان یک مسأله علمی را پس از مطالعات و کنکاش فراوان حل می‌کند و نیز هنگامی که وظیفه فردی و اجتماعی خود را به درستی به پایان می‌رساند، به یک نشاط و شادمانی درونی می رسد.

روحانی با اظهار خرسندی از اینکه تمام شوراهای عالی در دوره دولت یازدهم فعال شدند، خاطر نشان کرد: در دولت‌های گذشته شوراهایی وجود داشت که تشکیل نشده بودند و خوشبختانه در دوره دولت یازدهم تمام این شوراها فعال شده اند.

رییس جمهور مشورت در امور مختلف را از توصیه های خداوند متعال عنوان کرد و گفت: شوراها برای این است که خردها، اندیشه ها و نظرات مختلف در یک جا جمع شده تا به یک نظر جامع و هماهنگ برسند.

روحانی با بیان اینکه مسایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و فناوری با یکدیگر مرتبط بوده و بهم گره خورده‌اند، اظهار داشت: به طور مثال نمی توان یک مسأله امنیتی را مدنظر قرار داد که در آن مسأله فرهنگی وجود نداشته باشد و یا یک مسأله فرهنگی که در آن اقتصاد موضوعیت نداشته باشد. همه امور با یکدیگر تداخل و امتزاج دارند.

وی افزود: قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، در کنار یکدیگر قدرت ملی را خلق می‌کنند و هر روز تقسیم‌بندی‌های جدیدی نیز به این مؤلفه اضافه می‌شود.

در ابتدای این دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رییس سازمان ملی استاندارد و دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در سخنان جداگانه‌ای با تقدیر از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رییس جمهوری از فعالیت شوراهای عالی مذکور گزارشی از اهداف و برنامه‌‌ریزی‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف ارایه کردند.

مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهتمام ویژه رییس جمهور به این شورا، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه‌های مختلف به خصوص در دولت یازدهم ، اقدامات اساسی را در عرصه های علمی و فرهنگی به انجام رسانده است و امروز در زمینه‌های مختلف از جمله سلول‌های بنیادی، نانو و هوا و فضا دارای نقشه جامع علمی، هستیم.

وی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از موضوع اقتصاد مقاومتی مسأله فرهنگی است که بخش فرهنگی آن در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با ارایه گزارشی از برنامه‌هایی که در دستور کار این شورا قرار دارد، اظهار داشت: در دولت یازدهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مرحله اجرا درآمد، که مهمترین آن شبکه ملی اطلاعات بود و در حال حاضر به دنبال تهیه اسناد تکمیلی این مصوبه هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تشکل‌های مختلف صنفی، مذهبی و سیاسی رشد قابل توجهی یافته‌اند، گفت: در شورای عالی فضای مجازی به دنبال فعال‌سازی این تشکل‌ها، در حوزه فضای مجازی هستیم.

نیره سادات پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد نیزبا اشاره به اینکه شورای عالی استاندارد پس از هشت سال دوره سکون و فترت ، فعالیت خود را در دولت یازدهم با شتاب آغاز کرد، گزارشی از برنامه‌ها و اهداف سازمان استاندارد ارایه نمود و از اتخاذ رویکردهای نوین در این زمینه خبر داد.

مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش نیز گفت: دغدغه اصلی ما در این شورا کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزش و پرورش فرزندان کشورمان متناسب با تحولات محیطی و اقتضائات زمان است.