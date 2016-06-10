به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورگ، مل گیبسون امیدوار است بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم رندال والاس بار دیگر پشت دوربین قرار بگیرد تا ادامه بزرگ‌ترین فیلم دوران کاری‌اش یعنی «مصایب مسیح» را بسازد. راندال والاس که فیلمنامه اولین تجربه کارگردانی مل گیبسون یعنی «شجاع‌دل» را در سال ۱۹۹۵ نوشته بود، نامزد اسکار بهترین فیلمنامه شد و فیلم در نهایت اسکار بهترین فیلم را برد.

این فیملنامه‌نویس دیروز به هالیوود ریپورتر گفت نوشتن فیلمنامه دنباله «مصایب مسیح» را آغاز کرده و در آن داستان رستاخیز مسیح را روایت می‌کند. وی در فیلم قبلی که پر از خون و جزییات سخت از ۱۲ ساعت آخر زندگی مسیح بود، پرداخته بود و طبیعتا در این فیلم جز رستاحیز، نمی‌توان موضوع دیگری را در مرکز توجه قرار داد.

این در حالی است که گیبسون از سال ۲۰۰۶ به دلیل پرونده‌های مختلفی که مبنی بر نژادپرستی علیه‌اش به جریان افتاده بود، تقریبا از سینما فاصله گرفته بود و مدتی‌است فعالیت‌هایش را شروع کرده است.

والاس و گیبسون چندی پیش پروژه «نوک اره آهن‌بر» را با هم کلید زدند و گیبسون در حال انجام کارگردانی این فیلم است. این فیلم را نیز والاس نوشته و اندرو گارفیلد در نقش دزموند تی.داس در آن بازی کرده است و در نقش یک پزشک ارتشی است که بر مبنای باورهای مذهبی‌اش از حمل اسلحه خودداری می‌کند. این فیلم قرار است اواخر امسال اکران شود.

والاس گفته است حالا خیلی زود است تا درباره ظرفیت‌های ساخته شدن ادامه «مصایب مسیح» صحبت شود اما درک این آسان است که بدانیم گیبسون چقدر علاقه دارد تا این پروژه کلید بخورد. فیلم اصلی که با بودجه ۳۰ میلیون دلاری ساخته شد بیش از ۶۱۱ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد و به عنوان موفق‌ترین فیلم در تاریخ سینمای مستقل شناخته شده است.

والاس که تحصیل کرده رشته الهیات است تاکید کرده که «مصایب مسیح» بزرگ‌ترین فیلمی است که خارج از هالیوود ساخته شد.

در «مصایب مسیح» جیم کاویزل در نقش حضرت مسیح بازی کرده بود.