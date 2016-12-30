مل گیبسون برنده جایزه «کاپری» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مل گیبسون به عنوان کارگردان سال از سوی بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم کاپری هالیوود شناخته شد. او این جایزه را برای ساخت فیلمی درباره جنگ جهانی دوم از آن خود کرد.
بیل مکانیک که از تهیه کنندگان فیلم «ستیغ ارهای» است این جایزه را از طرف گیبسون دریافت کرد. خود وی نیز از سوی جشنواره به عنوان تهیه کننده سال انتخاب شد.
«ستیغ ارهای» داستان دزموند داس را روایت میکند که نقشش را اندرو گارفیلد بازی کرده است. این فرد به دلایل مذهبی از جنگ کردن خودداری میکند و به جای آن جان ۷۵ تن از هم رستهایهایش را در جریان نبرد اوکیناوا بدون شلیک یگ گلوله نجات میدهد.
«ستیغ ارهای» در جشنواره فیلم ونیز برای اولین بار اکران شد و تاکنون ۶۴ میلیون دلار در باکس آفیس آمریکا و۴۰ میلیون دلار در بازار جهانی فروش کرده است. این فیلم از ماه نوامبر راهی پرههای سینماها شد.
مکانیک هنگام دریافت جایزه روی صحنه آناکاپری سینما پارادیزو گفت: ۱۵ سال طول کشید تا بتوانم این فیلم را بسازم. مل نیز بسیار خوشحال میشود از این که این جایزه به او تعلق گرفته و من همیشه فکر میکردم او کسی است که میتواند این فیلم را بسازد. او هم پس از این که سه بار این درخواست را از او کردم، آن را پذیرفت.
این فیلم اولین کارگردانی گیبسون پس از سال ۲۰۰۶ و ساخت «اوکالیپتو» یا «آخرالزمان»است. «مرد بدون چهره»، «شجاع دل» و«مصایب مسیح» دیگر تجربههای کارگردانی وی هستند.
فیلم «ستیغ ارهای» از ۷ فوریه در سینماهای ایتالیا اکران میشود.
