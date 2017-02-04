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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

مل گیبسون خشم پلیس را تصویر می‌کند

مل گیبسون خشم پلیس را تصویر می‌کند

بازیگری که تا همین چندی پیش موضوع درگیری‌اش با پلیس او را از هالیوود دورکرده بود، حالا در فیلمی خشونت پلیس را تصویر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مل گیبسون قرار است در فیلمی نقش بازی کند که خشونت پلیس را در مرکز توجه خود قرار داده است.

ساخت این فیلم با عنوان «کشیده شده در امتداد بتون» با ابراز علاقه از سوی چند کمپانی روبه رو شده و قرار است مل گیبسون همراه وینس وان که بازیگر او در «هکساو ریج» بود جلوی دوربین بروند.

گفته شده این فیلم را اس کرالگ سالر کارگردانی می‌کند که وسترن «استخوان توماهاک» را سال ۲۰۱۵ ساخت.

درباره پلات این فیلم گفته شده است که داستان یک پلیس بی‌عاطفه به نام ریجمن است (که قرار است گیبسون نقش او را بازی کند) و یک همراه خشن جوان‌تر او به اسم آنتونی(با بازی وان) که با انتشار یک ویدیو از رفتار خشن آنها در رسانه‌ها از کار معلق می‌شوند. این دو راه دیگری ندارند جز این که وارد دنیای جنایی زیرزمینی شوند تا حق خودشان را به دست آورند، اما به جای آن ماجراهایی به مراتب جدی‌تر از آنچه تصورش را می‌کردند در دنیای سایه در انتظارشان است.

این در حالی است که مشکلات خود گیبسون با پلیس وقتی در حال مستی رانندگی می‌کرد، هنوز فراموش نشده واظهارات پلیس علیه وی کار را به آنجا کشاند که امی پاسکال مدیر سونی اعلام کرد دیگر هرگز با وی کار نخواهد کرد. به دنبال آن فیلم «آپوکالیپتو» وی درباره تمدن مایاها به عنوان تصویر خشونت قلمداد و تقریبا بایکوت شد.   

کد مطلب 3896351

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