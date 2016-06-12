«مادورو»: رفراندوم تغییر حاکمیت امسال برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا از عدم امکان تحقق خواست اپوزیسیون مبنی بر برگزاری همه پرسی تغییر حاکمیت در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) خبر داد.

به گفته وی در سال جاری فرصتی برای برنامه ریزی پیرامون برگزاری این همه پرسی وجود ندارد.

در روز جمعه گذشته، شورای ملی انتخابات ونزوئلا اعتبار ۶۰۰ هزار امضا از مجموع ۱.۹۷ میلیون امضای ارائه شده از سوی اپوزیسیون را زیر سوال برد و برای تایید صحت موارد باقی مانده خواستار احراز هویت سایر امضاکنندگان در یک بازه زمانی پنج روزه از تاریخ ۲۰ ژوئن شد.

مادورو در نهایت تصریح کرد: چنانچه شورای ملی انتخابات صحت امضاهای باقی مانده را تایید کند، برگزاری همه پرسی در سال میلادی آینده (۲۰۱۷) میسر خواهد بود و این حرف آخر من است.

گفته های مادورو در حالی مطرح شد که رهبران اپوزیسیون از جمله «انریکه کاپریلس» نامزد دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا ادعا می کنند که تصمیم اخیر شورای انتخابات و به تبع آن دولت کاراکاس راهی برای زمان خریدن و پرهیز از برگزاری همه پرسی است.

زمانبندی برای هر دو طرف درگیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر همه پرسی تا تاریخ ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار شود و مادورو ببازد، انتخابات زودهنگام برای تعیین جانشین وی برگزار خواهد شد.

اما اگر همه پرسی به بعد از این تاریخ موکول شود و در عین حال نتیجه آراء نیز به نفع وی نباشد، معاونش تا ژانویه سال میلادی ۲۰۱۹ و پایان این دور از ریاست جمهوری، عهده دار وظایف وی خواهد شد.