تیراندازی در کلوب شبانه فلوریدا ۲۰ کشته و ۴۲ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بامداد روز یکشنبه در یک حادثه تیراندازی در کلوبی شبانه در ایالت فلوریدا دست کم ۲۰ تن کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند.

بنا بر گزارش رسانه ها،‌ فرد مهاجم که تعدادی از افراد را به گروگان گرفت، به یک تفنگ و یک طپانچه مسلح بود.

فرمانده پلیس اورلاندو اعلام کرد که این حمله در رده «تروریسم داخلی» طبقه بندی می شود.

اداره پلیس اورلاندو در صفحه توئیتر خود همچنین اعلام کرد که فرد مهاجم در داخل این کلوب شبانه کشته شد.

عامل این حمله یک جوان ۲۹ ساله افغانستانی تبار است که دارای گرایشاتی به داعش بوده است.

گفتنی است که شعبات اجرائیات قانون فدرال آمریکا به پروسه بازجویی و تحقیق پیرامون این حادثه پیوسته اند.

این تیراندازی در حالی انجام شد که در همین روز دو حادثه تیراندازی دیگر، یکی در شهر «دالاس» ایالت تگزاس و دیگری در شهر «لس آنجلس» ایالت کالیفرنیا، به وقوع پیوست.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم این کشور سلاح گرم در اختیار داشته باشند. از اینرو آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالاست.

شایان ذکر است که پیش از این، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا طی یک مصاحبه ناتوانی در اعمال محدودیت بر قوانین مربوط به حمل سلاح در آمریکا را یکی از ناکامی های دوران ریاست جمهوری خود خواند.

این وضعیت رفته رفته به یک بحران تبدیل شده است؛ به طوریکه تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع به موضوعی همیشگی بدل شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.

در همین رابطه در سال ۲۰۱۵ «اریک هولدر» وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه رؤسای پلیس آمریکا اعلام کرد: میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا کنون در مقایسه با سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سه برابر شده است.