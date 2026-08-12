واحدهای صنفی متخلف در گناوه پلمب شدند

️به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای این طرح مامورین نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی، با تشکیل تیم های ویژه از ۲۸واحد صنفی بازدید بعمل آوردند.

️وی افزود ،در این بازدیدها ۱۲واحد صنفی به دلیل تخلفات صنفی ابلاغیه پلمپ و تذکر کتبی داده شد و ۲واحد صنفی(برابر ماده۲۸ق.ن.ص) به دلیل عدم رعایت ضوابط عفاف و حجاب و بی توجهی به تذکرات پلیس پلمپ شدند.

️فرمانده انتظامی گناوه،با تاکید بر استمرار این طرح ها،خاطر نشان کرد: برخورد با واحدهای صنفی(کافه ها) که زمینه ساز ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی هستند ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف را به مراجع انتظامی گزارش دهند.