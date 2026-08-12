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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰

واحدهای صنفی متخلف در گناوه پلمب شدند

واحدهای صنفی متخلف در گناوه پلمب شدند

گناوه- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی کافه و کافه سرا در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲ واحد صنفی متخلف پلمب شد.

️به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای این طرح مامورین نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی، با تشکیل تیم های ویژه از ۲۸واحد صنفی بازدید بعمل آوردند.

️وی افزود ،در این بازدیدها ۱۲واحد صنفی به دلیل تخلفات صنفی ابلاغیه پلمپ و تذکر کتبی داده شد و ۲واحد صنفی(برابر ماده۲۸ق.ن.ص) به دلیل عدم رعایت ضوابط عفاف و حجاب و بی توجهی به تذکرات پلیس پلمپ شدند.

️فرمانده انتظامی گناوه،با تاکید بر استمرار این طرح ها،خاطر نشان کرد: برخورد با واحدهای صنفی(کافه ها) که زمینه ساز ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی هستند ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف را به مراجع انتظامی گزارش دهند.

کد مطلب 6915370

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