اجرای طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق/ طرح خاموشی نداریم

علی‌اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تنها ۴.۴ درصد مشترکان گلستانی را ادارات تشکیل داده‌اند اما سال گذشته حدود ۸.۶ درصد مصرف برق گلستان را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین به آمار مشتركان شهرستان گرگان اشاره کرد و افزود: شهرستان گرگان درمجموع ۱۶۶ هزار و ۷۲۹ مشترك خانگی، ۲۳۳ هزار مشترك تجاری، یک هزار و ۱۰ مشترك صنعتی، سه هزار و ۵۳ مشترك در بخش كشاورزی و ۱۲ هزار و ۲۸۹ مشترك اداری دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته میانگین مصرف مشترکان اداری استان ۸.۶ درصد بوده که این رقم در گرگان ۱۱ درصد بوده و نيازمند صرفه‌جویی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه گلستان با یادآوری اینکه امسال بنا نداریم طرح خاموشی به اجرا بگذاریم مگر آنکه مجبور به این کار شویم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون میزان مصرف در گلستان بین ۵۲۰ تا ۵۷۰ مگاوات است.

وی تصریح کرد: سال گذشته میزان مصرف برق در زمان پیک در گلستان به یک هزار و ۹۰۱ مگاوات رسید.

نصیری اضافه کرد: شركت برق نيز مانند ساير دستگاه‌های اجرايي در راستاي شعار سال؛ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گام بر خواهد داشت و در اين راستا مديريت مصرف يكي از شاخص‌ترین برنامه‌ها در این حوزه است.

به گفته وی همه‌ساله مشتركان و متقاضيان جديدی به مشتركان برق استان افزوده می‌شود و بهبود وضع معيشتی و ارتقای رفاه اجتماعی، افزايش استفاده از وسايل سرمايشی به‌ویژه در ايام تابستان را در پي دارد و اگر میزان مصرف برق افزایش یابد مجبور به خاموشی هستیم.

اجرای طرح میثاق نامه و ساعت به‌وقت گلستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه گلستان از اجرای دو طرح میثاق نامه و ساعت به‌وقت گلستان برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در گلستان خبر داد و گفت: بر اساس میثاق نامه صرفه‌جویی، مدیران و کارکنان ادارات استان متعهد خواهند شد که مصرف برق را در تابستان امسال ۱۰ درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش دهند.

وی بابیان اینکه این طرح از پانزدهم خردادماه در تمام ادارات آغازشده، افزود: عدم استفاده از سیستم‌های سرمایشی در یک ساعت پایانی وقت اداری، تنظیم درجه برودت سیستم‌های سرمایشی بین ۲۴ تا ۲۶، حداکثر استفاده از نور طبیعی در طول روز و پایبندی و اهتمام به اجرای طرح ساعت به‌وقت گلستان از مهم‌ترین تعهدات مورداشاره در این میثاق نامه است.

به گفته وی، با تعیین ۶۴ مگاوات سهمیه کاهش پیک برای استان گلستان (کاهش ۱۰ درصدی) تلاش می‌شود که به شیوه‌های مختلف مشارکت مشترکان برق استان را برای مدیریت مصرف در روزهای احتمالی وقوع پیک جلب کنیم.

نصیری اضافه کرد: درواقع تلاش می‌شود با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف در ادارات گلستان و خاموش کردن ملزومات اداری غیرضروری و استفاده از مولدهای اضطراری در چهار روز گرم که احتمال وقوع پیک در آن بیشتر است، این طرح را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: ۲۸ تیر، ۴، ۱۱ و ۱۸ مرداد از ساعت ۱۳ تا ۱۵ و از ۱۵ تا قبل اذان مغرب این طرح در ۱۰۰ دستگاه دولتی در گرگان و شهرستان‌ها اجرا می‌شود، زیرا در صورت انجام نشدن مدیریت مصرف و کاهش ۶۴ مگاواتی مجبور به اجرای خاموشی به همین میزان در گلستان می‌شویم.