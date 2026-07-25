پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

نائب صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دما و گرمای تابستان و لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق و مدیریت مصرف خانگی، اظهار کرد: امروز مدیریت در مصرف برق بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت و همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم فهیم است تا بتوانیم سیر خدمت‌رسانی را تداوم و پایداری شبکه برق را تحقق بخشیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مدیریت و رعایت الگوی مصرف و کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در شرایط فعلی ضرورت دارد، ادامه داد: صرفه‌جویی مشترکان باعث کمک به کاهش و حتی توقف خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده منجر خواهد شد.

صادقی بیان کرد: ۱۰ درصد کاهش مصرف خانگی معادل با تأمین برق ۲۰۰ کارخانه سیمان و کمک به صنعت و اتمام خاموشی‌ها می‌شود ضمن اینکه مشترکان با این میزان صرفه‌جویی، از پاداش شرکت برق بهره‌مند می‌شوند.

وی در خصوص راه‌اندازی پویش «۲۵ درجه قرار همدلی»، گفت: مشترکان برق با تغییر برخی عادت‌های ساده و راهکارهای جزئی در سبک زندگی می‌توانند در مصرف برق و هزینه‌های آن صرفه‌جویی و به اقتصاد خانواده کمک کنند.

صادقی افزود: استفاده بهینه و اصولی از وسایل سرمایشی یکی از راهکارهای مدیریت مصرف برق است با این توضیح که مشترکان در این روزها، وسایل سرمایشی را در دمای آسایش یعنی ۲۵ درجه و دور کٌندحفظ کنند تا هم محیط خنک شود و هم کمترین مصرف برق را داشته باشیم.

وی گفت: مشترکان دقت داشته باشند که کولر منزل خود را حتماً به صورت دوره‌ای سرویس کنند که این مهم منجر به افزایش تا ۴۰ درصدی بازدهی این وسایل خواهد شد. همچنین تعویض پوشال‌ها و ایجاد سایبان برای کولرها از دیگر نکات برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف برق در این وسایل است.