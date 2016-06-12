۸۰صندوق خرد زنان روستایی در هرمزگان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری با اشاره به فعالیت‌های جهاد کشاورزی در ارتقای سطح معیشت روستائیان اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی در بخش کشاورزی یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی در راستای رونق اقتصادی کشور است. هرمزگان با راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی وایجاد مشاغل خانگی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه با بیان اینکه در سال‌های گذشته صندوق های خرد زنان روستایی با مشکل تامین نقدینگی مواجه بودند تصریح کرد: با اختصاص ۱۰ میلیارد ریال در سال گذشته به صندوق ها مشکل مالی آنها رفع و سبب فعالیت چشمگیر در بخش های متنوع صندوق های خردزنان روستایی شد.

حیدری پوری ادامه داد: ۸۰ صندوق خرد زنان روستایی در هرمزگان با استعداد ۲ هزار و۴۰۰ نفرعضو در بخش های صنایع دستی،دام وطیور، پرورش قارچ، پرورش ماهی و تولید ترشی در حتال فعالیت است.

وی توانمندسازی زنان روستایی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی دربخش کشاورزی و افزایش تولیدات زراعی، دامی وشیلاتی را ازمهمترین اهداف راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی در استان هرمزگان برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با توجه به فعالیت مناسب صندوق های خرد زنان روستایی در سال زراعی جدید، شاهد توجه بش از پیش به زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی استان باشیم.