ترامپ: اوباما باید استعفا بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، «دونالد ترامپ» که در واکنش به اظهارات روز گذشته اوباما در خصوص حادثه تیراندازی اورلاند سخن می گفت در این رابطه اظهار داشت: رئیس جهور در صحبت های خود اشاره ای به «اسلام افراطی» نکرد و به همین دلیل باید استعفا دهد.

ترامپ گفت که معتقد است تیراندازی اخیر در اورلاندو به احتمال زیاد کار گروه‌های تروریستی افراط‌گرا بوده و لازم است واکنشی قاطع، هوشمند و آگاهانه به این اقدام نشان داده شود.

روز گذشته آمریکا مرگبارترین حادثه تیراندازی تاریخ خود را تجربه کرد که در این حادثه جوانی بنام «عمر متین» با اصالت افغانستانی در یک کلوب شبانه در اورلاندو اقدام به تیراندازی کرد که با واکنش پلیس مواجه شد و در نتیجه تبادل آتش میان آنها ۵۰ نفرکشته و ۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی کوتاه در کاخ سفید این حمله را عملی تروریستی خواند که ریشه در نفرت داشته است. اوباما در واکنش به این حادثه گفت حادثه تیراندازی در اورلاندو که ۵۰ کشته بر جا گذاشت، نتیجه دیگری از سهولت دسترسی به سلاح در آمریکا است که باید فکری به حال آن کرد.

وی با بیان اینکه باید تصمیم بگیریم که در این خصوص چه می خواهیم انجام دهیم، در کنایه ای به کنگره آمریکا، افزود: البته دست روی دست گذاشتن و کاری انجام ندادن هم برای خودش تصمیمی است!

در حالی که برخی رسانه های آمریکا مدعی ارتباط فرد مظنون در تیراندازی شنبه شب اورلاندو با گروه داعش شده اند، رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنوز انگیزه قاتل و ارتباط احتمالی او با گروههای تروریستی مشخص نیست. در مراحل اولیه تحقیقات هستیم اما اینقدر می دانیم که بگوییم این اقدامی تروریستی بود.