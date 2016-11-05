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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

اوباما: انتخاب ترامپ برای آمریکا و جهان مخرب است

اوباما: انتخاب ترامپ برای آمریکا و جهان مخرب است

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ ای اعلام کرد که انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌ جمهور آتی آمریکا هم برای آمریکا و هم برای جهان مخرب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی اِی بی سی نیوز، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای رأی دادن به «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری ۸ نوامبر (سه روز آینده) را برای کشورش مخرب توصیف کرد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: تصمیم اینکه روز سه شنبه به چه کسی باید رأی داد (هیلاری کلینتون) شفاف است. کسانی به ترامپ رأی می دهند که یا در حاشیه قرار دارند و یا رأی اعتراض آمیزی خواهند داشت و این امر به شدت برای کشور و حتی برای جهان آسیب پذیر است.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: مخاطرات این رأی دادن بسیار بالا است. انتخاب نامزد مورد نظر در انتخابات باید واقعاً شفاف باشد. تک تک مسائلی را که در ۸ سال اخیر پیشرفت داشته ایم، قرار است در صندق های رأی ریخته شود.

«باراک اوباما» تأکید کرد: حرف هایی که پس از اوج گیری ترامپ به وجود آمد از آنجا سرچشمه گرفت که نخبگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از طبقه کارگران سفیدپوست غفلت کردند.

لازم به ذکر است، در حالی که تنها سه روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت باقی مانده، ترامپ با پرونده فساد اخلاقی و کلینتون با تحقیق و تفحص «اِف بی آی» مواجه است.

کد مطلب 3816162

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