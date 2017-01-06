به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تیم انتقال قدرت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از تمامی نمایندگان منصوب توسط «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور کنونی آمریکا در کشورهای خارجی خواست تا ظرف مدت دو هفته و پیش از روز تحلیف ترامپ، مأموریت دیپلماتیک خود را تَرک کنند و به آمریکا بازگردند.

بر اساس اعلام روزنامه نیویورک تایمز، دستور صادره توسط تیم دولت انتقالی «دونالد ترامپ» از طریق وزارت خارجه این کشور ۲۳ دسامبر به تمامی دیپلمات های این کشور در سراسر جهان ابلاغ شده بود.

لازم به ذکر است، در گذشته دولت های وابسته به هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه می توانستند حسب مورد مدت مأموریت سفرای آمریکا در کشورهای دیگر را تمدید کنند تا به آنها به ویژه کسانی که فرزندانی در سن مدرسه داشتند، چند هفته تا چند ماه فرصت اقامت در مکان مذکور داده شود.