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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۹

هر روز؛ یک آیه رحمت

درِ توبه همیشه باز است

درِ توبه همیشه باز است

ماه رمضان که می شود، بهترین فرصت برای خواندن قرآن است. در ماه رحمت، هر روز «یک آیه رحمت» از قرآن کریم را با هم مرور می‌کنیم.

مجله مهر: صد بار اگر توبه شکستی بازآ؛ هیچ بنده‌ای نباید از رحمت خداوند ناامید شود؛ حتی اگر خوبی و بدی‌اش درهم باشد.

جز یازدهم قرآن را سوره‌های توبه، یونس و هود تشکیل می‌دهند. آیه ۱۰۲ سوره توبه، در خطاب به کسانی است که به دلیل رفاهطلبی در غزه تبوک شرکت نکردند و بعد از اظهار پشیمانی و توبه، پیامبر اسلام از انها می‌گذرد. این آیه، امیدی برای تمام کسانی است که گناه کرده و امیدی ندارند؛ از طرف دیگر هشدار می‌دهد که در خیلی از کارهای خیر شما هم ممکن است، شر و تخلفی وجود داشته باشد.

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (توبه/۱۰۲)

و گروهي ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و اعمال صالح و ناصالحي را به هم آميختند، اميد مي‏‌رود كه خداوند توبه آنها را بپذيرد خداوند غفور و رحيم است.

کد مطلب 3687120

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