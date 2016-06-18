درِ توبه همیشه باز است

مجله مهر: صد بار اگر توبه شکستی بازآ؛ هیچ بنده‌ای نباید از رحمت خداوند ناامید شود؛ حتی اگر خوبی و بدی‌اش درهم باشد.

جز یازدهم قرآن را سوره‌های توبه، یونس و هود تشکیل می‌دهند. آیه ۱۰۲ سوره توبه، در خطاب به کسانی است که به دلیل رفاهطلبی در غزه تبوک شرکت نکردند و بعد از اظهار پشیمانی و توبه، پیامبر اسلام از انها می‌گذرد. این آیه، امیدی برای تمام کسانی است که گناه کرده و امیدی ندارند؛ از طرف دیگر هشدار می‌دهد که در خیلی از کارهای خیر شما هم ممکن است، شر و تخلفی وجود داشته باشد.

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (توبه/۱۰۲)

و گروهي ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و اعمال صالح و ناصالحي را به هم آميختند، اميد مي‏‌رود كه خداوند توبه آنها را بپذيرد خداوند غفور و رحيم است.