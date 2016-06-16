به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» از برنامه ارتش رژیم صهیونیستی برای حل مشکل تونل های حماس که دائما این رژیم را تهدید می کند، پرده برداشت.

بر اساس این گزارش آحارونوت در این خصوص اعلام کرد که ارتش رژیم اشغالگر قدس قصد دارد دیواری سیمانی را در داخل زمین و در تمامی مرزهای نوار غزه احداث کند تا بدین صورت تهدید تونل های هجومی حماس را متوقف کنند.

این پایگاه صهیونیست همچنین افزود: مسئولان نظامی اسرائیل تصمیم گرفتند این دیوار را که خط دفاعی برای مقابله با تونل های هجومی حماس محسوب می شود، در عمق ده ها متری زمین و در طول حدود ۶۰ کیلومتر مرزهای نوارغزه احداث کنند و همچنین آن را از عمق ده ها متری تا روی زمین ادامه دهند.

آحارونوت تصریح کرد: ارزیابی های قبلی از میزان هزینه های احداث این دیوار، ده ها میلیارد شِکِل(واحد پول رژیم صهیونیستی) بوده است ولی خط دفاعی کنونی ۲/۲ میلیارد شِکِل هزینه در بردارد.

این روزنامه صهیونیستی همچنین در پایان تاکید می کند که این اقدام رژیم صهیونیستی برای نخستین بار صورت می گیرد و ساخت دیواری سیمانی با این ویژگی ها سابقه نداشته است.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی برای اولین بار پس از توافق نامه اسلو، اقدام به احداث خط دفاعی خود کرد. مرحله دوم ساخت خط دفاعی نیز هنگام خروج نظامیان این رژیم از نوارغزه صورت گرفت اما در هر دو صورت، هیچ یک از طرحهای نظامی رژیم صهونیستی برای متوقف کردن تونل های حماس کارساز نبود.