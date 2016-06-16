فیلم زندگی حضرت خدیجه(س) تولید شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی، بعد از ظهر پنجشنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه(س) اظهار داشت: حضرت خدیجه(س) هنوز هم در جامعه ما غریب است و مردم کمتر با شخصیت وی آشنا هستند.

وی افزود: در دی‌ماه قرار است همایشی بین المللی درباه آن حضرت برگزار کنیم به همین دلیل قبل از ماه رمضان دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم و ایشان هم بر معرفی بیشتر شخصیت آن بانو و رفع مظلومیت از وی تأکید فراوانی داشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: حضرت خدیجه زمانی با پیامبر(ص) ازدواج و از وی حمایت کردند که هنوز اسلام رشد نکرده بود و در سخت‌ترین شرایط همه اموال خود را در راه دین داد و جانشان را در حمایت از پیامبر(ص) سپر کردند.

وی با بیان اینکه در قرآن از 12 زن نمونه با اینکه فقط اسم حضرت مریم(س) آمده تمجید شده، اظهار داشت: هر کدام از این زنان به خاطر یک ویژگی مورد تمجید قرآن قرار گرفته‌اند مثلاً همسر فرعون به علت مقاومت در برابر فرعون و حضرت مریم که بر همه زنان دوره خود برتری داده شد.

حجت الاسلام رفیعی افزود: حضرت خدیجه(س) هم اگر چه نامشان در قرآن نیست ولی بسیاری از مفسران گفته‌اند که برخی آیات قرآن در وصف ایشان است زیرا آن حضرت در زمانی که رسول الله(ص) وضع مالی خوبی نداشتند از ایشان و دین اسلام حمایت کرد.

وی اظهار داشت: درباره حضرت خدیجه کتاب‌های خوبی نوشته شده ولی هنوز خلأهای زیادی وجود دارد که من از صدا و سیما و کارگردانان و تهیه کنندگان درخواست می‌کنم فیلمنامه زندگی آن حضرت را بنویسند و فیلمی از آن تهیه شود.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی اعالمیه با بیان اینکه اثرگذاری فیلم در مردم بسیار زیاد است، اضافه کرد: نمونه این اثرگذاری‌ها در فیلم‌هایی که درباره رسول گرامی اسلام(ص)، امام علی(ع)، حضرت یوسف و... ساخته شد دیده می‌شود البته من نمی‌خواهم بگویم فیلم‌هایی که ساخته شده بی عیب بوده است ولی تأثیرگذاری آن زیاد بود.

الگوگیری از زندگی حضرت خدیجه

وی ادامه داد: از زوایای مختلفی می‌توان به زندگی حضرت خدیجه نگاه کرد، ایشان برای ازدواج، کاهش آمار طلاق، مدیریت خانه و همسرداری، تربیت فرزند و صبر و اقتصاد مقاومتی الگو هستند و 25 سال زندگی ایشان با رسول الله(ص) بزرگ‌ترین درس‌ها را دارد که می‌توان فیلم آن را تولید کرد.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به لزوم درس گیری از ملاک‌های ازدواج آن حضرت با پیامبر(ص) اظهار داشت: ایشان حضرت محمد(ص) را به خاطر خوش اخلاقی، امانتداری و راستگویی انتخاب کردند در حالی که ملاک ما ثروت پدر دختر و خانه و ماشین داشتن پسر است.

وی اضافه کرد: کارآفرینی آن حضرت هم برای اقتصاد مقاومتی درس است زیرا برخی تا در تولید به مشکل برخورد می‌کنند به این فکر می‌افتند که پولشان را در بانک سپرده کرده و سود آن را بگیرند.

این کارشناس مسائل مذهبی و دینی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های مهم حضرت خدیجه دفاع از حق بود آن هم در زمانی که هیچکس حامی پیامبر(ص) نبود و حتی زنان مکه ایشان را ترک کردند و حضرت خدیجه مجبور شدند از زندگی مرفه خود به شعب ابیطالب بروند و همراه رسول گرامی اسلام(ص) زندگی کنند که این صبر و استقامت هم برای ما الگوست.