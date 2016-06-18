کمیته امداد استان کرمانشاه از ۹هزار دانش آموز نیازمندحمایت می کند

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سال تحصیلی ۹۴-۹۵ بیش از ۹ هزار و ۲۱۰ دانش آموز مددجو در استان کرمانشاه از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به صورت مادی و معنوی از دانش آموزان مددجو حمایت می کند، گفت: ارائه کمک هزینه های تحصیلی، اعطای ملزومات ضروری تحصیل از قبیل لوازم التحریر و پوشاک، برگزاری کلاس های متنوع آموزشی، ارائه مشاوره ها، کمک به دانش آموزان نخبه و استعداد درخشان، کمک به آمادگی دانش آموزان برای کنکور و راهیابی آنان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تنها بخشی از خدمات کمیته امداد است که به دانش آموزان مددجو ارائه می شود.

خدرویسی حمایت مالی از دانش آموزان تحت حمایت را یکی از سرفصل های مهم کاری حوزه فرهنگی دانست و تاکید کرد: در سال تحصیلی گذشته در بخش فرهنگی جهت ارائه کمک هزینه و خدمات تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه بالغ بر ۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تاکید کرد: این میزان سرمایه گذاری از محل اعتبارات امداد و کمک های خیرین تامین شده است.

خدرویسی با اشاره به شرایط خاص و فقر مالی خانواده های دانش آموزان مددجو، تصریح کرد: کمیته امداد درراستای تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت نیازمند کمک و مساعدت خیرین نیک اندیش است.

این مسئول در ادامه به همکاری ۸۰۰ امدادیار افتخاری با کمیته امداد استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این امدادیاران به عنوان رابط فرهنگی بین مدارس، دانشگاه ها و کمیته امداد فعالیت می کنند.

خدرویسی با بیان اینکه وظیفه رابطین فرهنگی رسیدگی بیشتر و سریعتر به وضعیت دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت است، خاطرنشان کرد: شناسایی و معرفی دانش آموزان و دانشجویان نخبه و استعداد درخشان به امداد جهت مساعدت مالی، شناسایی دانش آموزان و دانشجویان دارای مشکلات حاد همچون افت تحصیلی و پرخاشگری جهت ارائه مشاوره و.. از وظایف رابطین فرهنگی این نهاد به شمار می رود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان سخنان خود تاکید کرد: ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان مددجو موجب توانمندی خانوارهای آنان نیز می شود.