رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله جدید توزیع گوشت گوسفندی میان خانوادههای تحت حمایت این نهاد خبر داد و اظهار کرد: با همت مرکز نیکوکاری «سمت خدا» و مشارکت خیرین، سه هزار بسته گوشت گوسفندی هر کدام به وزن یک و نیم کیلوگرم آماده و درب منازل خانوادههای مددجو توسط مددکاران کمیته امداد تحویل شد.
وی ارزش ریالی این طرح را سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این اقدام دومین مرحله از توزیع گوشت گوسفندی در سطح استان کرمانشاه است که با هدف تقویت سبد غذایی خانوادههای تحت حمایت و تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی آنان اجرا شده است.
طاهری تأکید کرد: امیدواریم با استمرار همراهی خیرین و نیکوکاران، چنین طرحهایی به صورت مستمر دنبال شود تا بخشی از دغدغههای معیشتی خانوادههای نیازمند کاهش یابد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه در ادامه با اشاره به برنامههای حمایتی این نهاد در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: خوشبختانه با همت خیرین کرمانشاهی، ۲۱ هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان تحت حمایت آماده شده است تا در آستانه بازگشایی مدارس به دست آنها برسد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش کمیته امداد این است که هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند و همه فرزندان خانوادههای تحت پوشش بتوانند با انگیزه و امکانات لازم سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
طاهری افزود: برنامههای حمایتی در حوزه آموزش، معیشت و بهداشت همواره جزو اولویتهای این نهاد است و در آینده نیز با همراهی خیرین گسترش خواهد یافت.
