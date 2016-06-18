فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضائی از همه متقاضیان واجد شرایط در تمام حوزه‌های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می‌ کند.

مهلت ثبت نام از تاریخ یکم تیرماه به مدت ۳۱ روز است. ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.اطلاعات درباره شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.

پاسخ گویی به سئوالات تنها از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸ امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.

مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی است و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نیست و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه یادشده اقدام خواهد شد. فقط اطلاعیه هایی که از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه‌ها از نظر مرکزآمار و فناوری اطلاعات غیر قابل استناد است.