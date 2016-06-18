به گزارش خبرگزاری مهر، محمدكاظم مزینانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری با بیان اینكه نگارش جلد سوم از مجموعه سه گانه داستان انقلاب‌اش به پایان رسیده است، اظهار كرد: عنوان این كتاب را «شین بی شین» گذاشته‌ام، به این دلیل كه می‌خواستم پوچی و هیچ را در این عنوان بگنجانم. پس از پایان بازنویسی‌های اثر، به تازگی آن را تحویل مركز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری داده‌ام.

وی همچنین گفت: این كتاب بارها بازنویسی شد؛ با وجود اینكه چند روز قبل، آن را تحویل مركز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری داده‌ام، اما باز هم در حال بازنویسی آن هستم. برخی از بخش‌های این كتاب را بیش از ۸ بار بازنویسی كرده‌ام. البته برخی بخش ها را كه تصور می‌كردم مشكلی ندارند، كمتر اما به هر حال دوست داشتم تمام بخش‌ها و فصل‌های این رمان در اوج باشد و به همین دلیل هم برای نگارش و بازنویسی آن وسواس زیادی به خرج دادم.

مزینانی با بیان اینكه كتاب تازه‌اش را در ۲۳۰ صفحه تحویل داده‌ است، گفت: پایان این كتاب باز مانده است تا اگر امكانش باشد، ادامه‌ای بر آن بنویسم. معتقدم پایان زندگی همه ما باز است. تاریخ ما فروبسته است و سرنوشت آدم هایش باز است.

این نویسنده با تاكید بر اینكه اولین بازخوردی كه گرفتم، از سوی ساسان ناطق مدیر كارگاه قصه و رمان حوزه هنری بود، عنوان كرد: ایشان به من گفتند كه نسل جدید با این اثر بیش از دو اثر قبلی ارتباط برقرار می‌كنند. چرا كه رمان «شین بی‌شین» حكایت تفاوت نسل‌هاست. تفاوت نسل‌ها در داستان نخست، بین شاه و نسل دهه۳۰ بود و در داستان بعدی بین شخصیت‌هایی هم نسل پدر من با پسرشان و در این كتاب هم تفاوت نسل من با نسل دخترم به تصویر كشیده شده است.

وی افزود: سعی كردم در این كتاب توضیح دهم جوانان نسل جدید چقدر از شور و شهوت زندگی خالی هستند. ما با بوی سنجد عاشق می شدیم، اما در این نسل عشقی نمی‌بینید. در این كتاب گربه‌ خانگی وجود دارد كه آن هم توسط همین نسل عقیم می‌شود. حكایت خاصی است و این حكایت و تناقضات نسلی هم ادامه دارد.

مزینانی خاطرنشان كرد: داستان كتاب «شین بی شین» تجربه زندگی خودم و دخترم است و برای نگارش آن از مستندات تاریخی استفاده نكرده‌ام. آثار قبلی بیشتر مستند بودند، اما اثر سوم فضای معمولی دارد. البته بخش‌های تاریخی دارد و به طور مثال به مغول پرداخته‌ام و به زن ایرانی كه همیشه در طول تاریخ كشورمان در معرض تجاوز بوده است. در مجموع رمان تازه‌ام زمان حال و حكایت زندگی خود ما را روایت می‌كند.