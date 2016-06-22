مهر تائید وزارت خزانه داری آمریکا بر قرارداد ایران-بوئینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی بخش امور بین الملل وزارت خزانه داری امریکا مدعی شد: سیاست کلی دولت آمریکا در مورد همه برنامه های تحریمی این است که در مورد تعامل با بخش خصوصی، اظهار نظری نکنیم.

پیش از این نیز «جان اسمیت» از مدیران ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که احتمال حمایت این وزارتخانه از قرارداد شرکت بوئینگ با ایران که رسانه ها ارزش آن را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده بودند وجود دارد.

بوئینگ در بیانیه ای که روز سه شنبه به وقت محلی در اختیار این خبرگزاری قرار داد، اعلام کرد که این قرارداد را «با مجوز واشنگتن و پس از آنکه دولت آمریکا تأیید کرد که ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کرده»، امضا کرده است.

سخنگوی امور بین الملل وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد: به قرارداد بوئینگ با ایران احترام می گذاریم.