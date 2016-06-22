به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی بامداد چهارشنبه در سلسله جلسات بیان اخلاق و معنویات در محل حسینه اعظم مدرسه قلعه شاهرود، اظهار داشت: مقام مومنان نزد پروردگار باید به گونه ای باشد که محبت الهی در وجود آنها مانند شعاعی از نور شکل گرفته و همه اعمال و رفتارش در مدار محبت به خدا و اولیا قرار گیرد و این همان تعریف احسن نیت است.

وی افزود: در برابر دستگاه انبیاء که یک دستگاه پاک مبتنی بر پرستش خدای متعال پایه ریزی شده، عده ای جامعه ای را تشکیل می دهند که مبتنی بر استکبار، حب نفس، شیاطین و اولیای طاغوت است و به تعبیر قرآن این افراد برای خدا شریک قرار داده و آنها را مورد پرستش قرار می دهند که در قیامت با دیدن آنها و انسان هایی که آنها را مانند خدا دوست داشته و در راه او کشته شده و فداکاری می کنند، تعجب نکنید این علامت حقانیت نیست، ائمه نار از پیروان خود تبری می جویند.

محبت علی (ع) ایمان و بغض آن کفر است

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم بیان داشت: در روز قیامت منادی از باطن عرش الهی از آن مقام رفیع ندا میدهد اّینَ خلیفه الله فی ارضه خلیفه، خلیفه خدا در روی زمین، کجای محشر است؟ هر فردی در دنیا در پرتو نور امیرالمومنین به سمت خدا گام بردارد از رهروان راه حضرت خواهد بود چنانکه محبت ایشان ایمان و بغض اش هم کفر است.

میرباقری شاهرودی با اشاره به تفسیر کلمه تبعیت تصریح کرد: وقتی خدا حضرت آدم را آفرید، فرمود «نگران نباشید همراه با نسل های خود یک هدایت گر برای شما می فرستم، به دنبال او حرکت و از این جریان هدایت تبعیت کنید که، نه گمراه شده و نه مورد شقاوت واقع می شوید بلکه به سعادت می رسید»، تبعیت، در روایات پیروی و دنبال روی از سر محبت است.

وی افزود: اگر شخصی مطیع امر خدا شد، مقام محبت و بعد از آن مقام تبعیت و در واقع همه وجود فرد تابع شده و هر آنچه به قلب مومن وارد می شود به دنبال خواست امیرالمومنین است و اگر کسی از این ذکر که همان نفس هدایت گر به شمار می رود روی گردان شد عیش دنیایی آنها تنگ و کوردل و کور قلب محشور می شوند، هدایتی که نازل شد و همه انبیا باید از آن تبعیت کنند وجود مقدس امیرالمومنین است که در باطن با همه انبیاء بودند، حضرت همه مومنان را در مقامات خود یعنی شفاعت قرار می دهد.

مقابل جریان حب الهی، حب بت ها و طاغوت شکل می گیرد

نماینده مردم البرز در خبرگان رهبری با بیان اینکه مقابل جریان حب الهی مبتنی بر مدار محبت الهی، حب بت ها و طاغوت شکل می گیرد، گفت: حول این دستگاه، دستگاه دیگری شکل می گیرد که تفرعن و استکبار و درگیری با خدا است که هدف آنها قطع کردن رشته های اتصال به حضرت حق و رحمت خداست و در این بین اگر در وادی نبوت، نبی اکرم و ولایت اهل بیت (ع) را شناختیم همه امور ما نماز، بازار ما مسجد و معاملات ما از سر بندگی خواهد شد.

میرباقری شاهرودی ابراز داشت: اگر فردی وارد وادی ذکر شد مانند خانه ای در نور پرتو الهی تجلی می کند و این همان رشته ای است که خدا دستور داده تا به آن گره بخوریم و اگر جامعه ای به امام گره خورد و همه تفرق ها حول امام به وحدت رسید همه روابط تبدیل به رابطه با خدا می شود.

وی افزود: قرآن نسخه شفابخش و صلوات باید مدار زندگی مومن باشد و همه رفع نیازهای انسان باید پرستش خدا، خضوع، خشوع و تسلیم بودن باشد مومن مانند دُر گران بهاست و در عالم دنیا که تلاقی دو دستگاه خیر و شر است تمامی تلاش خود را به کار ببند تا به ریسمان امام متصل شود که معنی تبعیت هم از این جا نشات می گیرد که نگاه انسان به دنبال امام بوده و ارتباطش با او گره بخورد.