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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۰

آیت الله میرباقری: مسیر ائمه(ع) حلقه‌های پیوسته یک طرح الهی است

آیت الله میرباقری: مسیر ائمه(ع) حلقه‌های پیوسته یک طرح الهی است

شاهرود- آیت‌الله میرباقری شاهرودی با تشریح طرح تاریخی نبی اکرم(ص)، رفتار ائمه(ع) را حلقه‌های پیوسته یک زنجیره دانست و گفت: مؤمنان باید با امام زمان خود همراه باشند و طرحی جداگانه درنیندازند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، به تبیین موضوع «جدال حق و باطل» و نسبت آن با طرح الهی، ولایت ائمه اطهار(ع) و مسیر تاریخی نبی اکرم(ص) پرداخت.

وی در این مطلب با اشاره به وجود دو طرح در عالم، نوشت: یکی طرح شیطان و اولیای طاغوت و دیگری طرح و برنامه وجود مقدس نبی اکرم(ص) که همان برنامه الهی است.

میرباقری شاهرودی افزود: ما اگر از مدار پرستش خدای متعال و وادی ولایت‌الله خارج شویم و خودمان شروع به طراحی کردن برای زندگانی خودمان و بقای خودمان کنیم، این طرح مستقل نمی‌ماند، بلکه به ذیل طرح بزرگ اولیای طاغوت و شیاطین می‌رود و منحل می‌شود (وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ).

وی ادامه داد: طرح نبی اکرم(ص) براساس حکمت الهی است؛ یعنی همان حکمت الهی را در حیات ما جاری می‌کند. دامنه وجودی ایشان دامنه حکمت است و بیت ایشان هم بیت‌الحکمة است (أَنَا بَیْتُ اَلْحِکْمَةِ). اگر ما ذیل دین حضرت و ولایت حضرت حرکت کردیم، همه ما را حکیم می‌کند و زندگی‌مان را بر مدار حکمت شکل می‌دهد (یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ).

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ما اگر در وادی دین خدا حرکت کنیم دائماً در وادی حکمت حرکت می‌کنیم و براساس حکمت الهی شکوفا می‌شویم؛ در این صورت، خودمان هم آرام‌آرام حکیم می‌شویم و طرح خودمان هم در عالم، طرح حکمت می‌شود.

میرباقری شاهرودی در ادامه با تأکید بر پیوستگی رفتار و عملکرد ائمه معصومین(ع) اظهار کرد: رفتار و فعل هر یک از ائمه معصومین(علیهم‌السلام) در هر یک از شئون حیاتشان در عالم دنیا، از فعل سایر معصومین گسسته و جدا نیست؛ بلکه فعل هر معصومی همچون حلقه‌های پیوسته یک زنجیر، با افعال سایر معصومین ارتباط دارد و افعال معصومین، فعل یکدیگر را نقض نمی‌کند.

وی افزود: برای مثال، هجرت امام رضا(علیه‌السلام) ادامه سلسله رفتارهای نبی اکرم(صلی الله علیه و آله)، امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و سایر معصومین(علیهم‌السلام) است و بدون توجه به رویکردهای رفتار سیاسی این بزرگواران، نمی‌توان این هجرت را تحلیل کرد.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: اگرچه با بعثت نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) تاریخ جهان اسلام آغاز می‌شود، اما برپا شدن دولت سقیفه، ادامه این مسیر را دچار چالش‌هایی می‌کند که با دوراندیشی و تدابیر امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و دیگر معصومین، رسالت آن حضرت ادامه می‌یابد.

میرباقری شاهرودی در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به ضرورت همراهی با امام در هر دوره، نوشت: آن‌کسی می‌تواند در راه هدف سیدالشُّهدا(ع) جهاد کند که آن روزی که به او می‌گویند کنار امام مجتبی(ع) بایستد، بایستد و تسلیم و راضی باشد. کسی که آن روز می‌گوید قتال می‌خواهیم، او دیگر برای تحقق طرح خدا و طرح نبی اکرم(ص) نمی‌خواهد بجنگد؛ او دنبال نفس و دنبال بازی است.

وی اضافه کرد: ایمانی که از ما خواسته شده، ایمان به کل طرح تاریخی نبی اکرم(ص) است که لبه فعلی آن در دست امام زمان(عج) است و باید با آن حضرت همراه بود.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: هر امامی مأموریتی دارد و بخشی از طرح نبی اکرم(ص) را پیش می‌برد. مؤمنین باید با امام دوران خودشان همراه شوند و با مأموریت او حرکت کنند و طرح دیگری درنیندازند.

وی همچنین در ادامه این مطلب آورده است: یک طرحی وجود دارد که مردم را از حول ائمه اطهار(ع) و نبی اکرم(ص) پراکنده می‌کند. چون ائمه(ع) ادامه نبی اکرم(ص) در امت هستند (إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن)، انتشار و پراکندگی و انفضاض از حول کتاب و امام، انفضاض از حول نبی اکرم(ص) می‌آورد و این با پراکنده کردن از حول امام، ولو به اسم جمع شدن دور خدا، واقع می‌شود.

میرباقری شاهرودی افزود: یک نکته خیلی مهمی که بزرگان روی آن تأکید کردند، این است که طرح ائمه(ع) طرح جداجدا و مستقل نیست.

وی نوشت: این‌طور نیست طرحی که امیرالمؤمنین(ع) آن را به یک نقطه‌ای رساندند، امام مجتبی(ع) آن طرح را عوض کنند، بلکه یک نقشه کلانی است که در کتاب خداست و هر امامی، یک بخش از آن و یک قطعه از این نقشه بزرگ و طرح الهی را اعمال می‌کند.

این استاد عالی حوزه علمیه ادامه داد: لذا مقام معظم رهبری(مد ظله) تعبیر «انسان دویست و پنجاه ساله» را بیان می‌فرمایند؛ گویا ائمه اطهار(ع) دویست و پنجاه سال مانند یک انسان زندگی می‌کنند. بلکه می‌شود گفت حدوداً یک «انسان هزار و چهارصد و شصت ساله» هستند و امروز هم امام زمان(عج) همان طرح را دارند جلو می‌برند. این یک طرح بزرگ و هماهنگ تاریخی است.

کد مطلب 6915417

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