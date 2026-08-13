به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، به تبیین موضوع «جدال حق و باطل» و نسبت آن با طرح الهی، ولایت ائمه اطهار(ع) و مسیر تاریخی نبی اکرم(ص) پرداخت.
وی در این مطلب با اشاره به وجود دو طرح در عالم، نوشت: یکی طرح شیطان و اولیای طاغوت و دیگری طرح و برنامه وجود مقدس نبی اکرم(ص) که همان برنامه الهی است.
میرباقری شاهرودی افزود: ما اگر از مدار پرستش خدای متعال و وادی ولایتالله خارج شویم و خودمان شروع به طراحی کردن برای زندگانی خودمان و بقای خودمان کنیم، این طرح مستقل نمیماند، بلکه به ذیل طرح بزرگ اولیای طاغوت و شیاطین میرود و منحل میشود (وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ).
وی ادامه داد: طرح نبی اکرم(ص) براساس حکمت الهی است؛ یعنی همان حکمت الهی را در حیات ما جاری میکند. دامنه وجودی ایشان دامنه حکمت است و بیت ایشان هم بیتالحکمة است (أَنَا بَیْتُ اَلْحِکْمَةِ). اگر ما ذیل دین حضرت و ولایت حضرت حرکت کردیم، همه ما را حکیم میکند و زندگیمان را بر مدار حکمت شکل میدهد (یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ).
نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ما اگر در وادی دین خدا حرکت کنیم دائماً در وادی حکمت حرکت میکنیم و براساس حکمت الهی شکوفا میشویم؛ در این صورت، خودمان هم آرامآرام حکیم میشویم و طرح خودمان هم در عالم، طرح حکمت میشود.
میرباقری شاهرودی در ادامه با تأکید بر پیوستگی رفتار و عملکرد ائمه معصومین(ع) اظهار کرد: رفتار و فعل هر یک از ائمه معصومین(علیهمالسلام) در هر یک از شئون حیاتشان در عالم دنیا، از فعل سایر معصومین گسسته و جدا نیست؛ بلکه فعل هر معصومی همچون حلقههای پیوسته یک زنجیر، با افعال سایر معصومین ارتباط دارد و افعال معصومین، فعل یکدیگر را نقض نمیکند.
وی افزود: برای مثال، هجرت امام رضا(علیهالسلام) ادامه سلسله رفتارهای نبی اکرم(صلی الله علیه و آله)، امیرالمؤمنین(علیهالسلام) و سایر معصومین(علیهمالسلام) است و بدون توجه به رویکردهای رفتار سیاسی این بزرگواران، نمیتوان این هجرت را تحلیل کرد.
این استاد حوزه علمیه ادامه داد: اگرچه با بعثت نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) تاریخ جهان اسلام آغاز میشود، اما برپا شدن دولت سقیفه، ادامه این مسیر را دچار چالشهایی میکند که با دوراندیشی و تدابیر امیرالمؤمنین(علیهالسلام) و دیگر معصومین، رسالت آن حضرت ادامه مییابد.
میرباقری شاهرودی در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به ضرورت همراهی با امام در هر دوره، نوشت: آنکسی میتواند در راه هدف سیدالشُّهدا(ع) جهاد کند که آن روزی که به او میگویند کنار امام مجتبی(ع) بایستد، بایستد و تسلیم و راضی باشد. کسی که آن روز میگوید قتال میخواهیم، او دیگر برای تحقق طرح خدا و طرح نبی اکرم(ص) نمیخواهد بجنگد؛ او دنبال نفس و دنبال بازی است.
وی اضافه کرد: ایمانی که از ما خواسته شده، ایمان به کل طرح تاریخی نبی اکرم(ص) است که لبه فعلی آن در دست امام زمان(عج) است و باید با آن حضرت همراه بود.
نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: هر امامی مأموریتی دارد و بخشی از طرح نبی اکرم(ص) را پیش میبرد. مؤمنین باید با امام دوران خودشان همراه شوند و با مأموریت او حرکت کنند و طرح دیگری درنیندازند.
وی همچنین در ادامه این مطلب آورده است: یک طرحی وجود دارد که مردم را از حول ائمه اطهار(ع) و نبی اکرم(ص) پراکنده میکند. چون ائمه(ع) ادامه نبی اکرم(ص) در امت هستند (إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن)، انتشار و پراکندگی و انفضاض از حول کتاب و امام، انفضاض از حول نبی اکرم(ص) میآورد و این با پراکنده کردن از حول امام، ولو به اسم جمع شدن دور خدا، واقع میشود.
میرباقری شاهرودی افزود: یک نکته خیلی مهمی که بزرگان روی آن تأکید کردند، این است که طرح ائمه(ع) طرح جداجدا و مستقل نیست.
وی نوشت: اینطور نیست طرحی که امیرالمؤمنین(ع) آن را به یک نقطهای رساندند، امام مجتبی(ع) آن طرح را عوض کنند، بلکه یک نقشه کلانی است که در کتاب خداست و هر امامی، یک بخش از آن و یک قطعه از این نقشه بزرگ و طرح الهی را اعمال میکند.
این استاد عالی حوزه علمیه ادامه داد: لذا مقام معظم رهبری(مد ظله) تعبیر «انسان دویست و پنجاه ساله» را بیان میفرمایند؛ گویا ائمه اطهار(ع) دویست و پنجاه سال مانند یک انسان زندگی میکنند. بلکه میشود گفت حدوداً یک «انسان هزار و چهارصد و شصت ساله» هستند و امروز هم امام زمان(عج) همان طرح را دارند جلو میبرند. این یک طرح بزرگ و هماهنگ تاریخی است.
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