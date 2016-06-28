پیام شورای عالی فرهنگ ایثاروشهادت برای درگذشت فرزندشهیددادمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت، در پی درگذشت مرحوم علی دادمان فرزند شهید رحمان دادمان شورای علی فرهنگ ایثار و شهادت پیام تسلیتی صادر کرد.

مشروح پیام تسلیت دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت به مناسبت رحلت مرحوم علی دادمان به این ترتیب است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَهٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

سوره مبارکه بقره – ۱۵۶

درگذشت جوان متعهد و متخلق ، مرحوم علی دادمان، یادگار ارزشمند برادر جهادگر و دلاور دوران دفاع مقدس، وزیر شهید رحمان دادمان که در سالروز شهادت مولایش امیر المومنین علی(ع) به دیدار حق شتافت، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت این مصیبت جانکاه را به خانواده محترم آن مرحوم علی الخصوص مادر صبور، برادر داغدیده، همسر ایشان، تنها فرزندش و نیز یادگاران شهدای هشت سال دفاع مقدس که در این ایام سخت همراه و همدرد خانواده و تسکین آلام آن مرحوم بودند، تسلیت و تعزیت عرض می‌ نماید و از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای خانواده محترم صبر و اجر و سلامتی مسألت می‌نماید.

دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت