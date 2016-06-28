سرلشگر «محمد حسین باقری» کیست؟ / نگاهی به سوابق فرمانده جدید

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: عصر امروز سه شنبه (۸ تیر) حضرت آیت الله خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا در حکمی، سردار سرلشگر محمدحسین باقری را به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.



سرلشکر محمد باقری برادر شهید حسن باقری (غلامحسین افشردی) است که اولین مسئول اطلاعات و عملیات سپاه بوده است. وی نیز از تبحر بالایی در امور اطلاعاتی و عملیاتی برخوردار بوده و اکنون نیز در همین مسئولیت در ستادکل نیروهای مسلح فعالیت می کند. باقری همزمان با سردار سرلشگر مصطفی ایزدی، درجه سرلشکری را دریافت کرده است.

باقری در ماه اول جنگ به اهواز رفت و در جبهه خوزستان حاضر شد. برادر شهید وی در جبهه به او تذکر داده بود که نامش در جبهه برای عدم شناسایی به حسن باقری تغییر کرده است، او سعی کرد با اسم واقعی خود حرکت کند ولی به اندازه‌ای شباهت چهره اش زیاد بود که همه متوجه می شدند آنها برادر هستند؛ در نتیجه وی نیز تغییر نام داد و شد «محمد باقری» و به احترام برادر، این اسم برایش باقی ماند.

سرلشگر باقری را که تاکنون رئیس اداره ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بوده است، در محل دانشگاه، خانواده و... به نام «افشردی» می شناسند، ولی در مجموعه کاری به نام «باقری» شناخته شده است.



همچنین سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی رییس سابق ستاد کل نیروهای مسلح همواره با آن لباس خاکی و چفیه بر دوش شناخته می شود. او به عنوان رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان مسئولیت مهمی را بر عهده داشت و از جمله مدیران ارشد و محبوب در نیروهای مسلح بود.

وی از سال ۶۸ عهده دار این مسئولیت بسیار مهم و تاثیرگذار بود و در عین حال، در دانشگاه عالی دفاع ملی نیز به فعالیت می پردازد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا در حکمی، سردار سرلشکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی را به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.