فراز و فرود ارزهای دولتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که براساس آن، ۳۳ ارز از جمله دلار و یورو نسبت به پنجشنبه گذشته روند افزایش قیمت داشتند و پوند انگلیس کاهش یافت.

هر دلار آمریکا که هفته گذشته را با روند افزایشی ۳۰ هزار و ۷۰۰ ریال به پایان رسانده بود، امروز با ۲۵ ریال افزایش به ۳۰ هزار و ۷۲۵ ریال رسید. هر یورو نیز با ۱۳۲ ریال افزایش نسبت به پایان هفته گذشته به ۳۴ هزار و ۲۲۴ ریال رسید و پوند انگلیس نیز با ۳۷۸ ریال کاهش، ۴۰ هزار و ۷۷۱ ریال قیمت گذاری شد.

همچنین فرانک سوییس ۳۱,۵۷۶ ریال، کرون سوئد ۳,۶۴۲ ریال، کرون نروژ ۳,۶۸۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۹۹ ریال، روپیه هند ۴۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۳۶۶ ریال، دینار کویت ۱۰۱,۸۰۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۳۸۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹,۹۶۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۹۶۱ ریال، ریال عمان ۷۹,۸۵۳ ریال، دلار کانادا ۲۳,۸۰۹ ریال و راند آفریقای جنوبی ۲,۱۰۶ ریال ارزش گذاری شدند که همگی افزایش داشتند.

نرخ هر ریال قطر ۸,۴۳۸ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۷۸ ریال، لیر سوریه ۱۴۲ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۰۴۴ ریال، ریال سعودی ۸,۱۹۲ ریال، دینار بحرین ۸۱,۴۴۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۸۳۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۰۹ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۵۱۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۴۴۶ ریال، یکصد بات تایلند ۸۷,۵۶۰ ریال، رینگیت مالزی ۷,۶۹۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی۲۶,۷۲۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۱۰۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۲ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۵۲۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۹۰۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۰۸۸ ریال است.

لیر ترکیه ۱۰,۵۸۸ ریال، روبل روسیه ۴۸۱ ریال، دینار لیبی ۲۲,۲۴۴ ریال، یوان چین ۴,۶۱۵ ریال و منات آذربایجان ۱۹,۷۹۲ ریال قیمت گذاری شدند که کاهش ارزش را در برابر ریال ایران تجربه کردند.