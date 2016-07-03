پروژه «اسلب تراک» در ایستگاه راه آهن دامغان به خط یک رسید

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز کار اجرای پروژه اسلب تراک خط یک ایستگاه راه آهن دامغان افزود: پروژه بزرگ اسلب تراک که بناست در چند نقطه از کشور به سرانجام برسد مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص خواهد داد والبته این رقم برای هر یک کیلومتر ده میلیارد ریال هزینه دارد که شامل زیر سازی و رو سازی می شود.

وی با یادآوری اینکه این پروژه برای اولین بار در اداره کل راه آهن شمالشرق(۱)، به طول دو هزار و ۱۰۰ متر در خطوط اصلی ایستگاه دامغان(طی سال ۹۴ ) آغاز شده است، تصریح کرد: با اتمام کار بتن ریزی خط یک؛ کارهای سیستم تاسیساتی از جمله مسیر کابل های آب و برق و علائم و در نهایت زه کشی کانال هدایت آب اتمام بخش پروژه مذکور است.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) همچنین گفت: پروژه مذکور با هدف افزایش تناژ حمل بارو سرعت سیر قطارها با تاکید بر افزایش ایمنی تردد وسائط نقلیه ریلی پایه گذاری شده و بستر مناسبی برای کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خطوط ریلی خواهد بود وبرای ایستگاه دامغان تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

درباغ عنبران یادآور شد: اسلب تراک علیرغم افزایش ۱.۲ برابری هزینه ساخت نسبت به روسازی کلاسیک یا بالاستی، یکی از بهترین روشهای روسازی خطوط راه آهن است که با توجه به زمان سیر و بار محوری قابل حمل برای راه آهن امروزی و پر سرعت در کشورهای مختلف تعریف شده است.

وی در خاتمه از جمله مزایای اسلب تراک را، کاهش هزینه نگهداری و بازسازی خطوط ریلی در طول مدت زمان بهره برداری، افزایش عمر مفید سازه ریلی با از بین بردن مشکل شکستگی تراورس، امکان افزایش حمل بار محوری و افزایش سرعت سیر قطارها با توجه به عدم برهم خوردن هندسه خط و همچنین حذف مشکل صدمه به ریل و چرخها و نهایتا پیش گیری از سوانح احتمالی در طول مسیر ذکر کرد.