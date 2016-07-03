به گزارش خبرگزاری مهر، حمایت های گمرکی از شرکت های دانش بنیان شامل ۱۹ بند است و در گام نخست ۲۶ شرکت دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به گمرک ایران معرفی و لیست این شرکت‌ها به منظور بهره مندی از مزایا و تسهیلات گمرکی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که این تسهیلات شامل موارد ذیل است:



۱. استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی

۲. پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امورگمرکی

۳. پذیرش ضمانت نامه بانکی کلی برای ترخیص قطعی و سایر رویه ها ماده ۶ آئین نامه اجرائی فانون امور گمرکی

۴. استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

۵. ترخیص کالا خارج از مسیر قرمز

۶. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

۷. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

۸. تخفیف در هزینه خدمات انجام خدمات گمرکی به پیشنهاد گمرک و تایید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف ماده ۳ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف ۵۰ درصد

۹. استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرائی به تضمین اشاره شده است

۱۰. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز بصورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

۱۱. ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱۲. انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

۱۳. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۴. استفاده از ماده ۴۲، اجازه رئیس کل گمرک و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم

۱۵. استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد۳۲-۳ کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو

۱۶. استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امورگمرکی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

۱۷. رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکتهای تولیدی) در سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسری.

۱۸. پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان

۱۹. گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جای ضمانتنامه

حمید بیات مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی در این خصوص گفت: پیرو ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای سیاست «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع ملی کشور ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه گمرک تسهیلاتی را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفت و نظر به تأکیدات مقام محترم ریاست کل مبنی بر توسعه طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO) به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به شرکتهای دانش بنیان، ۲۶ شرکت دانش بنیان که ازطرف معاون محترم علمی ریاست جمهوری معرفی شده بودند پس از طی مراحل لازم و تایید معیارهای تعیین شده توسط کمیته مربوطه در فهرست فعالان مجاز اقتصادی قرار گرفت و طی بخشنامه ای از طرف معاون محترم فنی و امورگمرکی جهت ارائه تسهیلات به گمرکات اجرایی معرفی شدند.

بیات در ادامه گفت : به منظور آشنایی شرکت های دانش بنیان با تسهیلات گمرکی همایشی در محل معاونت علمی رئیس جمهور با حضور مدیران شرکت های دانش بنیان دوم تیر ماه سالجاری برگزار و تسهیلات و خدماتی که گمرک ایران به شرکتهای پذیرفته شده دانش بنیان در راستای طـرح فعالان مجاز اقتصـادی ارائه می دهد توسط نمایندگان دفتر برنامه ریزی و دفتر واردات تشریح گردید و به سئوالات مختلف این شرکت ها در زمینه امورگمرکی پاسخ داده شده که این امر مورد توجه شرکت های مذکور و برگزارکنندگان همایش قرار گرفت.

وی افزود : طبق تعریف فعالان اقتصادی مجاز، اشخاص (حقیقی یا حقوقی) می باشند که در جابجایی بین المللی کالا به نحوی انجام وظیفه می نمایند و به وسیله یک اداره گمرک ملی به عنوان رعایت کننده استانداردهای امنیتی سازمان جهانی گمرک مورد تأیید قرار گرفته اند.

به گفته بیات، پروژه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) در تعداد زیادی از کشورهای دنیا از جمله ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، سوئیس، سنگاپور، نیوزیلند و اتحادیه اروپا در سطح ملی و بین المللی با موفقیت اجرا شده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی تاکید کرد: اجرای برنامه فعالان اقتصادی مجاز منافع زیادی هم برای دولت و هم برای بخش تجارت کشورها به دنبال داشته که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. تسریع در ترخیص، کاهش زمان ترانزیت، پائین آمدن هزینه های انبارداری، کاهش بازدیدهای گمرکی و نیز کاهش هزینه ها

۲. ارائه امکان دسترسی به ارزش محموله ها برای برنامه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) با امکان دسترسی به سوابق با رضایت طرفین

۳. امکان بازبینی و حسابرسی قبل و بعد از ترخیص، تخفیف در مورد تخلفات غیر عمدی و مساعدت در مورد کمبود نقدینگی واجد شرط بودن برای ترخیص از راه دور

۴. شناسایی و به رسمیت شناختن متقابل فعالان اقتصادی کشورها که موافقتنامه دو جانبه را امضاء نموده اند.

۵. توسعه یک سیستم بین المللی تأییدیه و به رسمیت شناختن وضعیت فعالان اقتصادی مجاز در سطح دو جانبه، منطقه ای و در آینده در سطح جهان می باشد به نحوی که یک فعال اقتصادی مجاز تأیید شده مورد پذیرش سایر گمرکات کشورها نیز باشند.

به گفته بیات، فاز اول این پروژه، با اولویت شرکت‌های پتروشیمی آغاز شد و سپس در فاز دوم شرکتهای تولیدی و دانش بنیان مشمول برخورداری از تسهیلات مصوب شده اند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی خاطر نشان کرد: عملکرد شرکت‌های دانش بنیان تأثیر بسزایی در ارتقای رتبه جایگاه علمی، تجاری و قدرت اقتصادی کشور بر جای می گذارد و در راستای حمایت از این شرکتها، سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها با ارائه تسهیلات مناسب به آنها در رسیدن به این هدف کمک می نمایند که گمرک نیز از این امر مستثنی نبوده و به منظور ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به شرکتهای دانش بنیان در گام نخست ۲۶ شرکت معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مشمول برخورداری از تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی نموده است.