صدای «ناصروحدتی» در فومن طنین انداز می شود

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر اقدام به برگزاری کنسرت موسیقی سنتی کرده است.

وی افزود: این کنسرت توسط گروه موسیقی سنتی محلی- گیلانی با رهبری هنرمند نام آشنای استان «ناصروحدتی» برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن ساعت برگزاری این کنسرت را ساعت ۲۱:۳۰ پنج شنبه ۱۷ تیرماه عنوان کرد و گفت: سالن شهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل برگزاری این کنسرت است.

وی هدف از برگزاری کنسرت موسیقی سنتی را اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج و احیای فرهنگ و هنر اصیل اسلامی و ایرانی و جذب هنرمندان و جوانان اعلام کرد.

نیک انجام ادامه داد: علاقه مندان برای تهیه بلیط این کنسرت می تواند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن مراجعه کنند.

ناصر وحدتی خواننده فولکلور گیلکی است که حاصل چهار دهه تلاش او درعرصه موسیقی ارائه ده ها جلد کتاب به همراه آلبوم و ملودی های محلی از جمله «زرنگیس»، «شورم نقش» «دامون» و «آها بگو» بوده و در سال ۹۵ نیز آلبوم «رعنا» از او منتشر شده است.