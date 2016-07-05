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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر؛

صدای «ناصروحدتی» در فومن طنین انداز می شود

صدای «ناصروحدتی» در فومن طنین انداز می شود

فومن- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به فرارسیدن عید سعیدفطر، از برگزاری کنسرت موسیقی سنتی با صدای «ناصر وحدتی» در این شهرستان خبر داد.

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر اقدام به برگزاری کنسرت موسیقی سنتی کرده است.

وی افزود: این کنسرت توسط گروه موسیقی سنتی محلی- گیلانی با رهبری هنرمند نام آشنای استان «ناصروحدتی» برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن ساعت برگزاری این کنسرت را ساعت ۲۱:۳۰ پنج شنبه ۱۷ تیرماه عنوان کرد و گفت: سالن شهدای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل برگزاری این کنسرت است.

وی هدف از برگزاری کنسرت موسیقی سنتی را اجرای سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج و احیای فرهنگ و هنر اصیل اسلامی و ایرانی و جذب هنرمندان و جوانان اعلام کرد.

نیک انجام ادامه داد: علاقه مندان برای تهیه بلیط این کنسرت می تواند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن مراجعه کنند.

ناصر وحدتی خواننده فولکلور گیلکی است که حاصل چهار دهه تلاش او درعرصه موسیقی ارائه ده ها جلد کتاب به همراه آلبوم و ملودی های محلی از جمله «زرنگیس»، «شورم نقش» «دامون» و «آها بگو» بوده و در سال ۹۵ نیز آلبوم «رعنا» از او منتشر شده است.

کد مطلب 3706324

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