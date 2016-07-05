درخواست عباس کیارستمی برای تشییع پیکرش از کانون

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ستاد برگزاری مراسم ادای احترام و بدرقه‌ عباس کیارستمی در آخرین خبر رسمی خود اعلام کرده بود پیکر عباس کیارستمی پس از رسیدن از پاریس به تهران از موزه سینما تشییع می شود ولی آخرین خبرهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که کیارستمی علاقمند بوده همانطور که کار خود را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرده بوده است از همان جا نیز خداحافظی کند.

عباس کیارستمی شامگاه ۱۴ تیرماه پس از تحمل یک دوره بیماری در پاریس چشم از جهان فروبست. وی به تازگی و برای طی مراحل درمانی خود به فرانسه رفته بود.

هنوز پیکر وی به ایران نیامده و با توجه به اینکه رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما و سیف الله صمدیان عکاس و مستندساز به تازگی به پاریس رسیده اند باید منتظر آخرین خبرها از زمان رسیدن آنها به ایران شد.