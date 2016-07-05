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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

مهر خبر می دهد

درخواست عباس کیارستمی برای تشییع پیکرش از کانون

درخواست عباس کیارستمی برای تشییع پیکرش از کانون

عباس کیارستمی که کار هنری خود را با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرده بود اینگونه دوست داشته که پایان کارش نیز از همان مرکز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ستاد برگزاری مراسم ادای احترام و بدرقه‌ عباس کیارستمی در آخرین خبر رسمی خود اعلام کرده بود پیکر عباس کیارستمی پس از رسیدن از پاریس به تهران از موزه سینما تشییع می شود ولی آخرین خبرهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که کیارستمی علاقمند بوده همانطور که کار خود را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرده بوده است از همان جا نیز خداحافظی کند.

عباس کیارستمی شامگاه ۱۴ تیرماه پس از تحمل یک دوره بیماری در پاریس چشم از جهان فروبست. وی به تازگی و برای طی مراحل درمانی خود به فرانسه رفته بود.

هنوز پیکر وی به ایران نیامده و با توجه به اینکه رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما و سیف الله صمدیان عکاس و مستندساز به تازگی به پاریس رسیده اند باید منتظر آخرین خبرها از زمان رسیدن آنها به ایران شد.

کد مطلب 3706730

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    نظرات

    • پریسا ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
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      شما که خیلی حرفه ای هستید می شود بفرمایید آخرین خبرهای مهر از کدام منبع راز دل کیارستمی را بر ملا کرده؟

      پاسخ سایت: http://mehrnews.com/news/3707433

    • Ok ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      مهراست ميگويدديگر

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