به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه از سوی شبکه طب بازساختی و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان، فارغ التحصیلان و علاقمندان به مباحث سلول های بنیادی و تکنیک های آزمایشگاهی ایجاد شده است.

دوره مذکور به صورت کاملاً عملی و در قالب گروه های چند نفره برگزار خواهد شد، از ۳۰ مردادماه در دانشکده دندانپزشکی آغاز می شود و تا سوم شهریورماه ۹۵ به مدت پنج روز ادامه خواهد یافت.

کارگاه ها به صورت دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار می شود و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با کشت سلول های بنیادی و تکنیک های متداول سلولی آشنا خواهند شد.

زمان بندی کارگاه ها در اولین دوره مدرسه تابستانی به گونه ای است که شرکت کنندگان می توانند با توجه به علاقه خود و مباحث مطرح شده در کارگاه ها، در یک یا چند دوره آموزشی شرکت کنند.

در پایان هر دوره نیز گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه از طریق شبکه طب بازساختی و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

هزینه ثبت نام در این مدرسه تابستانی دومیلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) است که برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با تخفیف ۵۰ درصدی یک میلیون ریال است.

با توجه به محدود بودن ظرفیت دوره ها، اولویت با کسانی است که زودتر اقدام به ثبت نام کنند. همچنین هزینه ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با احتساب ۷۵ درصد تخفیف محاسبه می شود.

این مدرسه تابستانی در تهران، بزرگراه شهید چمران، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.