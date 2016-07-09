حوادث رانندگی در همدان ۳۹ کشته و زخمی برجای گذاشت

رضا عزیزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در تعطیلات عید فطر سوانح رانندگی در جاده‌های استان همدان رخ داد، گفت: واژگونی‌ خودرو بیشترین سهم را در تصادفات جاده‌ای به خود اختصاص داده است.

وی عامل اصلی واژگونی خودرو را خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان عنوان کرد و با ذکر سوانح مهم همدان در چند روز گذشته گفت: یک دستگاه آمبولانس در حال انتقال یک بیمار بدحال از ملایر به بیمارستان همدان در حوالی جوکار با یک دستگاه خودروی نیسان برخورد کرد.

سرهنگ عزیزی اضافه کرد: در این سانحه بیمار فوت کرد و دو پزشک حاضر در آمبولانس نیز به همراه راننده مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: ورود از جاده فرعی به اصلی بدون رعایت حق تقدم از سوی راننده وانت نیسان عامل بروز این سانحه بود که در این سانحه خودروی آمبولانس به علت شدت برخورد و خسارت وارده به آن، غیر قابل استفاده شد.

رضا عزیزی با بیان اینکه بسیاری از رانندگان به دلیل خستگی و خواب ‌آلودگی جان خود و دیگر سرنشینان را به خطر انداخته و سبب بروز حوادث فوتی می‌شوند، گفت: در ایام تعطیلات عید فطر بیشترین حجم تردد خودروی مسافران در آزادراه همدان- ساوه ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ دستگاه دوربین تخلفات رانندگی جاده‌های استان همدان را ثبت می‌کند، اظهار داشت: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و بی توجهی به جلو در حین رانندگی از عمده‌ترین تخلفات رانندگی است که سبب بروز حوادث ناگوار جاده‌ای می‌شود.

رئیس پلیس راه استان همدان یادآور شد: مسیر غار علیصدر نیز در تعطیلات عید فطر به دلیل جاذبه گردشگری با بالاترین حجم تردد مسافران روبرو بود.