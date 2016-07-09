حضور هلال احمر ایران در عملیات بین المللی پاسخ به سوانح

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افشین علیخانی با اشاره به شرکت هلالاحمر ایران در نشست هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری، گفت: در این جلسه پس از تایید اطلاعات خوداظهاری جمعیت از سوی نمایندگان فدراسیون و جمعیتهای ملی و ثبت اطلاعات در سامانه فدراسیون، هلال احمر ایران به مجموعه جمعیتهای ملی دارای تیم های واکنش سریع، ملحق شد.
وی با اشاره به برگزاری نشست سالانه هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری(ERU) فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر در فنلاند، اظهار کرد: از این پس، فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ از هلالاحمر ایران برای مشارکت در عملیات بینالمللی پاسخ به سوانح دعوت خواهد کرد و این امر تاثیر قابل توجهی بر ارتقای اعتبار و وجهه بینالمللی هلالاحمر ایران خواهد داشت.
علیخانی با تاکید بر اینکه واحدهای پاسخ اضطراری مهمترین واحد فدراسیون برای پاسخگویی به سوانح بینالمللی است، افزود: نمایندگان حاضر در نشست هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری به ارائه گزارشها، ارزیابیهای میدانی و طرح مشکلات موجود در زمینه خدمترسانی در عملیاتهای بینالمللی پرداخته و نسبت به بازبینی دستورالعملها اقدام میکنند.
مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هلالاحمر افزود: در این نشست که نمایندگان حوزههای اجرایی و عملیاتی فدراسیون، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، جمعیتهای صلیب سرخ فنلاند، نروژ، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، کانادا، استرالیا، آلمان، سوئیس، اتریش، هنگکنگ، کلمبیا و هلالاحمر ایران حضور داشتند، موضوعات مختلفی چون سامانه جامع اطلاعات بهداشت (HIS)، پیشنهادات و برنامههای آتی در مورد رسته بندی جدید واحدهای درمان اضطراری و همچنین ترکیب دارویی در واحدهای پاسخگویی اضطراری، ارتقاء بهداشت عمومی در سوانح، نحوه نظارت و تضمین کیفیت بر خدمات واحدهای پاسخ اضطراری و همچنین ارائه گزارش در مورد ارائه خدمات توانبخشی، حداقل استانداردهای متناسب با تنوع جنسیتی و گروههای آسیب پذیر در واحدهای پاسخگویی اضطراری اولیه بررسی شد.
وی افزود: در حاشیه این برنامهها از مرکز لجستیک واحدهای پاسخگویی اضطراری فنلاند که دارای واحدهای پاسخ اضطراری مراقبتهای بهداشتی پایه، بیمارستان سریع الاستقرار، بیمارستان مرجع و ارتباطات و مخابرات است، بازدید شد.
علیخانی گفت: در جلسات تشکیلشده، بارها ظرفیت قابل توجه جمعیت هلال احمر ایران مطرح و بر پیوستن ایران به کشورهای دارای واحد استاندارد پاسخ اضطراری فدراسیون در آینده نزدیک تاکید شد.
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