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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

بر اساس تصمیم فدراسیون بین المللی صلیب سرخ؛

حضور هلال احمر ایران در عملیات بین المللی پاسخ به سوانح

حضور هلال احمر ایران در عملیات بین المللی پاسخ به سوانح

مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر اظهارداشت: فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از هلال‌احمر ایران برای مشارکت در عملیات بین‌المللی پاسخ به سوانح دعوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افشین علیخانی با اشاره به شرکت هلال‌احمر ایران در نشست هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری، گفت: در این جلسه پس از تایید اطلاعات خوداظهاری جمعیت از سوی نمایندگان فدراسیون و جمعیت‌های ملی و ثبت اطلاعات در سامانه فدراسیون، هلال احمر ایران به مجموعه جمعیت‌های ملی دارای تیم های واکنش سریع، ملحق شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست سالانه هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری(ERU) فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در فنلاند، اظهار کرد: از این پس، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از هلال‌احمر ایران برای مشارکت در عملیات بین‌المللی پاسخ به سوانح دعوت خواهد کرد و این امر تاثیر قابل توجهی بر ارتقای اعتبار و وجهه بین‌المللی هلال‌احمر ایران خواهد داشت.

علیخانی با تاکید بر اینکه واحدهای پاسخ اضطراری مهمترین واحد فدراسیون برای پاسخگویی به سوانح بین‌المللی است، افزود: نمایندگان حاضر در نشست هماهنگی و بازبینی فرآیندهای واحدهای پاسخ اضطراری به ارائه گزارش‌ها، ارزیابی‌های میدانی و طرح مشکلات موجود در زمینه خدمت‌رسانی در عملیات‌های بین‌المللی پرداخته و نسبت به بازبینی دستورالعمل‌ها اقدام می‌کنند.

مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر افزود: در این نشست که نمایندگان حوزه‌های اجرایی و عملیاتی فدراسیون، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیت‌های صلیب سرخ فنلاند، نروژ، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، کانادا، استرالیا، آلمان، سوئیس، اتریش، هنگ‌کنگ، کلمبیا و هلال‌احمر ایران حضور داشتند، موضوعات مختلفی چون سامانه جامع اطلاعات بهداشت (HIS)، پیشنهادات و برنامه‌های آتی در مورد رسته بندی جدید واحدهای درمان اضطراری و همچنین ترکیب دارویی در واحدهای پاسخگویی اضطراری، ارتقاء بهداشت عمومی در سوانح،  نحوه نظارت و تضمین کیفیت بر خدمات واحدهای پاسخ اضطراری و همچنین ارائه گزارش در مورد ارائه خدمات توانبخشی، حداقل استانداردهای متناسب با تنوع جنسیتی و گروه‌های آسیب پذیر در واحدهای پاسخگویی اضطراری اولیه بررسی شد.

وی افزود: در حاشیه این برنامه‌ها از مرکز لجستیک واحدهای پاسخگویی اضطراری فنلاند که دارای واحدهای پاسخ اضطراری مراقبت‌های بهداشتی پایه، بیمارستان سریع الاستقرار، بیمارستان مرجع و ارتباطات و مخابرات است، بازدید شد.

علیخانی گفت: در جلسات تشکیل‌شده، بارها ظرفیت قابل توجه جمعیت هلال احمر ایران مطرح و بر پیوستن ایران به کشورهای دارای واحد استاندارد پاسخ اضطراری فدراسیون در آینده نزدیک تاکید شد.

کد مطلب 3708574

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