کشف جسد سیاه پوست آویخته شده به درخت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، پلیس ایالت آتلانتا از پیدا شدن جسد یک مرد سیاه پوست به درخت یکی از پارک های این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش جسد آویخته به درخت این مرد سیاهپوست روز جمعه در «پارک پایدمونت» واقع در آتلانتا کشف شد. گفته می شود گروه موسوم به «کو کلاکس کلان» که از قدیمی ترین و تندرو ترین گروه های نژادپرست در آمریکا به حساب می آید، این قتل را انجام داده است.

پلیس آتلانتا همچنین سن مقتول را بین ۲۵ تا ۳۵ سال تخمین زده است.

گفتنی است درگیری میان سیاهپوستان آمریکا و پلیس این کشور از زمان کشته شدن دو مرد سیاه پوست در هفته گذشته توسط دو تن از افسران پلیس این کشور در ایالت لوئیزیانا و در پی آن، اعتراض گسترده سیاهپوستان این کشور به این حرکت، افزایش یافته است.