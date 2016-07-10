به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه انجمن معلولان باران در شهرستان قروه طی یک اقدام ادبی تعداد ۱۵۰ جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان را در پارک رضوان و نیز جزیره سراب کوثر به دوستداران اهل کتاب اهدا کردند.

در همین راستا مسئول این انجمن در گفت و گو با خبرنگار مهر هدف از این کار ادبی و فرهنگی را ارتباط مردم با نقش نسل آینده در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: خوراک ادبی کودکان در جامعه نیازمند تقویت ویژه و نیز توسعه اجتماعی است.

به گفته صادق حسین زاده، نباید اجازه دهیم بیان ادبی کودکان و نوجوانان امروزی زیر بار بی توجهی له شود چرا که این نسل، سازنده جامعه و آینده ای هستند که باید بیش از پیش ساختارهای فرهنگی برای آنان فراهم شود.

وی به نقش انجمن معلولان باران در این حوزه اشاره کرد و افزود: در واقع ما با این کار یک تیر و دو نشان زدیم، هم توجه عموم جامعه را به کودکان و نوجوانان بیشتر جلب کردیم و هم اینکه ارتباطی بین فرهنگ با کودکان معلول ایجاد شد، چرا که کودکان و نوجوانان معلول نیز نیازمند بنیان ادبی در اجتماع هستند.

لازم به ذکر است که هجدهم تیرماه در تقویم به عنوان روز ادبیات کودکان و نوجوانان نامگذاری شده است.