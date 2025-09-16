ماجرای گرایش یک روحانی به فرقه اسماعیل بصری کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سراب زیر باران» اثر مصطفی رضایی در ۲۲۲ صفحه از سوی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

سراب زیر باران روایتی داستانی و مستند از هفت سال گرایش حجت‌الاسلام سیدحسن سیدپورآذر به فرقه احمد اسماعیل بصری است. نویسنده با تکیه بر اسناد و داده‌های معتبر، این تجربه را بازسازی و بازآفرینی کرده و خواننده را قدم‌به‌قدم در مسیر پرماجرای او همراه می‌کند؛ مسیری که از شور زیارت و جست‌وجوی حقیقت آغاز می‌شود و به پیچ‌وخم گفت‌وگوها، خواب‌ها و کشمکش‌های فکری می‌رسد.

این کتاب علاوه بر بازنمایی سرگذشت فردی، تصویری روشن از شیوه‌های جذب و اغوا در جریان‌های نوظهور مذهبی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه عطش ایمان، اگر با بصیرت و آگاهی همراه نباشد، می‌تواند به سرابی پرزرق‌وبرق اما بی‌ثمر منتهی شود.