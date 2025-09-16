  1. دین و اندیشه
ماجرای گرایش یک روحانی به فرقه اسماعیل بصری کتاب شد

کتاب «سراب زیر باران» روایت داستانی و مستند از هفت سال گرایش حجت‌الاسلام سیدحسن سیدپورآذر به فرقه احمد اسماعیل بصری است که به تازگی وارد بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سراب زیر باران» اثر مصطفی رضایی در ۲۲۲ صفحه از سوی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

سراب زیر باران روایتی داستانی و مستند از هفت سال گرایش حجت‌الاسلام سیدحسن سیدپورآذر به فرقه احمد اسماعیل بصری است. نویسنده با تکیه بر اسناد و داده‌های معتبر، این تجربه را بازسازی و بازآفرینی کرده و خواننده را قدم‌به‌قدم در مسیر پرماجرای او همراه می‌کند؛ مسیری که از شور زیارت و جست‌وجوی حقیقت آغاز می‌شود و به پیچ‌وخم گفت‌وگوها، خواب‌ها و کشمکش‌های فکری می‌رسد.

این کتاب علاوه بر بازنمایی سرگذشت فردی، تصویری روشن از شیوه‌های جذب و اغوا در جریان‌های نوظهور مذهبی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه عطش ایمان، اگر با بصیرت و آگاهی همراه نباشد، می‌تواند به سرابی پرزرق‌وبرق اما بی‌ثمر منتهی شود.

