ضرورت اتصال قلمرو هرکول به تفرجگاه ساسانی/احیاء مسیر ایران باستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- طیبه قدمی: صنعت گردشگری یکی از پررونق‌ترین صنایع جهان است و مردم نقاطی که پی به ظرفیت این صنعت برده و آن را سامان بخشیده‌اند، جزو ثروتمندترین‌ها در جهان هستند.

آب‌وهوا، فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌ها، آثار باستانی، عجایب طبیعی و... ازجمله مواردی است که می‌تواند به رونق بیشتر این صنعت کمک کند و مردم نیز به‌واسطه همین جاذبه‌هاست که سفر می‌کنند و به نقاط مختلف می‌روند.

استان کرمانشاه نیز چون بسیاری از نقاط کشور یکی از ظرفیت‌های بالقوه گردشگری طبیعی و تاریخی در ایران است که می‌تواند سالانه پذیرای تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی باشد.

به‌کارگیری ظرفیت‌های فوق علاوه بر رونق صنعت گردشگری و در پی آن رونق اقتصادی، می‌تواند خود یک راهکار و فرصت برای مبارزه با معضل دهه اخیر این استان یعنی بیکاری باشد و درنتیجه رونق این صنعت، اشتغال‌ زیادی در کرمانشاه ایجاد شود.

طاق‌بستان، بیستون، معبد آناهیتا، پاتاق، غار قوری قلعه، منطقه سرسبز اورامانات و هزاران جاذبه طبیعی و بیش از ۴۰۰۰ اثر تاریخی، همه ازجمله ظرفیت‌های گردشگری در استان کرمانشاه محسوب می‌شوند اما مسئولین استان در کنار این جاذبه‌ها سعی دارند جاذبه دیگری را تحت عنوان «کریدور گردشگری یا کریدور ایران باستان» خلق کنند تا نمادی تاریخی و طبیعی برای جذب بیشتر مسافران، گردشگران و کسانی که از این استان عبور می‌کنند باشد.

احیا طرح مصوب «کریدور گردشگری» از سال گذشته

طرح کریدور گردشگری یکی از ایده‌هایی است که برای رونق صنعت گردشگری حدود ۹ ماه پیش از سوی استاندار کرمانشاه در بازدید از بناهای تاریخی و اماکن گردشگری استان مطرح شد.

استاندار کرمانشاه در ۲۸ مهر سال ۹۴ و در حین بازدید از بناهای تاریخی و اماکن گردشگری استان این ایده را که در سال ۹۲ مطرح و تصویب‌شده بود احیا کرد و از طرح ایجاد کریدوری از بیستون تا کرمانشاه خبر داد که درنتیجه آن‌یک مسیر گردشگری از منطقه تاریخی بیستون تا بنای تاریخی طاق‌بستان در کرمانشاه تعریف شود.

وی در این بازدید تأکید کرد: برای ایجاد مسیر مذکور باید کارها و اقدامات زیادی انجام شود تا به وضعیت مطلوب در این زمینه دست‌یابیم.

استاندار کرمانشاه هم‌چنین بر توسعه صنعت گردشگری در استان تأکید کرد و افزود: در نظر داریم اعتبارات ملی، استانی و حتی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به‌صورت جدی در راستای توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان سوق دهیم تا درنتیجه آن شاهد رشد روزافزون استان ازنظر اقتصادی نیز باشیم.

ایجاد کریدور گردشگری یکی از ضرورت‌های اساسی استان کرمانشاه است

ایده احداث کریدور گردشگری پس‌ازآن به‌عنوان یک موضوع جدی پیگیری شد و در پنجمین کارگروه گردشگری استان در ۲۷ آبان ۹۴ بار دیگر بر ضرورت احداث کریدور گردشگری بیستون – طاق‌بستان و عزم جدی برای این امر تأکید و این ایده موردبحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این جلسه استارت طرح ایجاد مسیر گردشگری بیستون -طاق‌بستان را یکی از ضرورت‌های اساسی توسعه گردشگری استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این مسیر و تصویب این طرح در سال ۹۲ گفت: زمان اجرای این پروژه بزرگ فرارسیده است و با بهره‌گیری از طرح اولیه می‌توان بخش اجرایی کار را آغاز کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه برخی از فرصت‌ها در اختیار ماست که تکرارپذیر نیستند و یک‌بار برای همیشه می‌توان در آنجا دخل و تصرف کرد، گفت: این نوع فرصت‌ها در استان خیلی زیاد نیستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به منحصربه‌فرد بودن محور بیستون - طاق‌بستان اشاره کرد.

رازانی با تأکید بر اهمیت طرح مسیر گردشگری بیستون - طاق‌بستان، ادامه داد: طرح کنونی باید با دقت نظر بیشتری بازبینی شود و با همفکری مشاور طرح را بر اساس تحولات آینده کشور در حوزه گردشگری همسان‌سازی کرد.

استاندار کرمانشاه بابیان اینکه در دو سال گذشته تحولات مهمی در عرصه بین‌المللی برای کشور رخ‌داده است، گفت: در طرح مسیر گردشگری بیستون _طاق‌بستان باید معیارهای جهانی لحاظ شود؛ زیرا در دوران بعد از تحریم ما شاهد سرازیر شدن گردشگران خارجی به کشور خواهیم بود.

طرح‌هایی که در مسیر کریدور گردشگری تعریف می‌شود باید در تراز جهانی باشد

رازانی تأکید کرد: طرح‌هایی که در مسیر گردشگری بیستون - طاق‌بستان تعریف می‌شود باید با تراز جهانی و با فرض افزایش گردشگران خارجی اجرایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای استارت کار این پروژه کار آزادسازی‌ها و بخش‌هایی که قابلیت اجرایی دارند به‌سرعت پی گیری شود.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار آماده کردن اولویت‌هایی از این پروژه بسیار بزرگ برای مطرح کردن در سفر رئیس‌جمهور به استان شد.

اهمیت اجرای این پروژه برای استان به حدی است که در سال ۹۵ و در اولین کارگروه گردشگری استان مجدداً پیگیری شد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در این جلسه گفت: باید به طرح‌هایی نظیر کریدور گردشگری بیستون - طاق‌بستان به‌عنوان طرح‌های پیشران توسعه توجه کنیم.

مجتبی نیک کردار افزود: ما باید بتوانیم در کنار اجرای طرح یک مشاور خوب نیز داشته و بتوانیم معرفی خوبی از آن برای جذب سرمایه‌گذاران داشته باشیم.

کریدور گردشگری از سال ۹۲ تصویب‌شده بود

استاندار کرمانشاه نیز در بخش پایانی این جلسه گفت: من زمانی که وارد کرمانشاه شدم، ساماندهی این محور مدنظرم قرار گرفت که بعدها معلوم شد که این طرح در آبان ۹۲ به تصویب رسیده اما رد آن از بین رفته بود تا زمانی که ما مجدد آن را مطرح کردیم و فرضمان این بوده که باید کلید بخورد و اجرا شود.

اسدالله رازانی افزود: برای اجرای این طرح باید ظرفیت‌ها سنجش شود تا بینیم که چه سازمان، موسسه یا دستگاهی می‌تواند متولی اجرای آن شود.

تعیین یک‌زمان مشخص برای اجرای طرح کریدور گردشگری

استاندار کرمانشاه بر تعیین یک‌زمان برای مشخص کردن طرح جامع این پروژه تأکید کرد تا برنامه طبق زمان‌بندی پیش رفته و به اتمام برسد.

رازانی تصریح کرد: اولاً مطالعات تکمیلی بایستی انجام‌شده و در دستور کار قرار بگیرد و تأمین اعتبار شود و دوم سازمان متولی موردمطالعه قرار گیرد و سپس چشم‌انداز بلندمدت آن نیز دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: عقب‌نشینی پادگان‌ها هم در سفر رهبری تصویب‌شده و مذاکرات هم با وزارت دفاع انجام‌شده است و سعی خواهیم کرد سه پادگانی هم که موقعیت آن‌ها قرار است حفظ شود را مورد مذاکره قرار دهیم تا شاید با آن‌ها نیز به نتایج دیگری برسیم.

اگر مدیرکل میراث کریدور گردشگری را ۱۰۰ درصد به انجام برساند نمره قبولی می‌گیرد

معاون حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی نیز در مراسم معارفه مدیرکل جدید میراث استان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۵ بر اجرای این پروژه تأکید کرد تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان مدیرکل جدید میراث باید از ۱۰۰ درصد ظرفیت‌های استان استفاده کند و ما این را از او می‌خواهیم.

وی با اشاره به طرح کریدور گردشگری، خطاب به بالایی مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمانشاه، گفت: اگر بتوانید در این مورد ۱۰۰ درصد کارکنید نمره قبولی به شما می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه اما به پیگیری‌های مهر برای گفتگو در این زمینه با این استدلال که هنوز طرح نهایی نشده است پاسخ نداد.

کریدور گردشگری می‌تواند ویترین و پیشانی استان کرمانشاه در گردشگری باشد

مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: ایجاد کریدور گردشگری، ایده‌ای است که استاندار مطرح کرد و ایده آن نیز این است که با توجه به اثر تاریخی بیستون از دوره هخامنشی و هم‌چنین اثر مهم و تاریخی طاق‌بستان در کرمانشاه که از دوره ساسانی به‌جای مانده است و این دو اثر در فاصله کوتاهی از هم و در ورودی اصلی به استان کرمانشاه واقع‌شده‌اند، یک مسیر یا کریدور گردشگری ایجاد شود.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که گفته شد این دو اثر تاریخی در فاصله حدود ۳۰ کیلومتر از یکدیگر و در ورودی اصلی استان کرمانشاه که پیشانی استان نیز محسوب می‌شود واقع‌شده‌اند، بنابراین با توجه به این دو اثر مهم و این مسیری که این دو اثر را به هم متصل می‌کند، این مسیر می‌تواند به یک مسیر خوب گردشگری تبدیل شود.

زیرساخت‌ها باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به موارد فوق ما باید یک سری زیرساخت‌ها را در این مسیر فراهم کنیم که بخش خصوصی بیایید در دو طرف مسیر سرمایه‌گذاری کند و به محلی برای گذران اوقات فراغت مردم، گردشگری، ارائه خدمات بین‌راهی، ایجاد هتل برای گردشگران و... تبدیل شود.

وی عقب‌نشینی پادگان‌های اطراف مسیر را از ضروریات احداث این مسیر گردشگری عنوان کرد که پس‌ازآن بتوان یک کریدور سبز با امکانات اقامتی و گردشگری در استان ایجاد و درنتیجه آن رونق اقتصادی استان را نیز به دنبال داشته باشد.

نیک کردار با اشاره به برگزاری جلسات مختلف پیرامون احداث این کریدور در استان گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در این زمینه نظر مثبتی داشت و آقای استاندار نیز می‌خواهند در سفر دولت آن را مطرح کنند که اگر ممکن باشد بتوانیم اعتباری برای استارت زدن این پروژه بگیریم و زیرساخت‌های آن فراهم شود تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری کند.

ایجاد کریدور گردشگری یک اتفاق بزرگ در این حوزه است

وی ایجاد کریدور گردشگری در کرمانشاه را یک اتفاق بزرگ در حوزه گردشگری استان برشمرد و گفت: استان کرمانشاه ظرفیت‌های بالایی در حوزه گردشگری دارد و این مسیر چون ورودی کرمانشاه است و بیشترین ورودی‌ها به کرمانشاه از شرق استان است، کریدور گردشگری مذکور به‌نوعی می‌تواند ویترین استان از این نظر محسوب شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: بنابرموارد فوق و اینکه بیشترین ورودی‌ها به استان از این مسیر اتفاق می‌افتد هر چه چهره ورودی و ویترین وردی به استان زیباتر باشد و هرچه امکانات این مسیر بیشتر باشد، قطعاً در توسعه صنعت گردشگری استان مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مباحث مطرح‌شده از سوی استاندار و معاون عمرانی و همچنین ظرفیت‌های موجود در استان کرمانشاه، می‌توان اجرای این پروژه را گامی مؤثر در رونق پررونق‌ترین صنعت دنیا، یعنی گردشگری برشمرد که درنتیجه آن نیز رشد اقتصادی برای استان اتفاق و اشتغال‌های مولد و پایدار زیادی نیز ایجاد شود. لذا می‌طلبد در سفر دولت به استان کرمانشاه این موضوع نیز جزو مطالبات اصلی مردم مطرح و به هیئت دولت پیشنهاد شود تا در آینده نزدیک به مرحله اجرا درآید.