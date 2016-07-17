به گزارش خبرنگار مهر، بخش اجراهای سومین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» شنبه شب ۲۶ تیر ماه با اجرای موسیقی هنرمندان لری، لکی و لکی ایلامی در تالار رودکی تهران به پایان رسید.

در بخش اول برنامه که از ساعت ۱۸ تا ۲۰ میزبان مخاطبان علاقمند موسیقی نواحی بود، «شاهنامه خوانی» با روایت عباس یاراحمدی و ابوالقاسم دهقان، «نظامی خوانی و فلک ناز» با هنرمندی عباس یاراحمدی و محمد باجلاوند کمانچه، «تک نوازی و دو نوازی کمانچه و تمبک با محوریت ترانه های لری» به هنرمندی محمد شکارچی کمانچه، محمد یاراحمدی تمبک، محمد باجلاوند کمانچه، میلاد باجلاوند تمبک، «رپرتوار توشمال (لوطی) سرنا، کرنا و دهل» با هنرمندی عزیز بساق سرنا، محمد بساق دهل، همت علی رضایی سرنا، شکرعلی رضایی دهل، «رپرتوار هوره، موره و موگه» به هنرمندی مراد حسن زاده مقدم خواننده و محمد شیران وند همخوان برای تماشاگران اجرا شد.

در این بخش حضور استاد عزیز بساق هنرمند ۹۰ ساله که با شیوه ای ماهرانه و پرانرژی سرنا نوازی کرد، به فضای برنامه حال و هوای متفاوتی داد. این در حالی است که هوره خوانی و موره خوانی نیز بیشتر از اجراهای دیگر در این بخش مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دوم برنامه روز سوم هم که از ساعت ۲۱ تا ۲۳ با اجرای موسیقی لکی ایلام در تالار رودکی برگزار شد، مخاطبان شاهد هنرنمایی «دوزَلِه ایلام» به هنرمندی علیدوست فلاحتی دوزله، «رپرتوار لوطی» با هنرمندی مرادعلی نجات پور سرنا، ولی شاولی سرنا، علی اکبر احمدی نژاد دهل، «هوره گرونی» با هنرمندی عزالدین کرامت هوره خوان، «بلور(قرنی)، دوزله، سرنا و آواز» با هنرمندی علی احمد کولی وند، «کمانچه و آواز (ترانه های ترکی)» با هنرمندی نوروزعلی شکری کمانچه، فیروز تتری آواز و محمد حسین سپهوند آواز بودند. این در حالی است که تسلط ماهرانه بیشتر هنرمندان این بخش در حوزه نوازندگی شب خاطره انگیزی را برای دوستداران موسیقی نواحی رقم زد.

مراسم اختتامیه سومین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.