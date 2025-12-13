اردوی کشتی نوجوانان و جوانان استان بوشهر در جم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری اردوی سه‌روزه کشتی رده‌های نوجوانان و جوانان با حضور ۵۰ کشتی‌گیر از سراسر استان در شهر جم خبر داد و اظهار کرد: این اردو با هدف افزایش آمادگی بدنی و فنی ورزشکاران و انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان کشور برگزار شد.

وی افزود: این اردوی تخصصی با حضور مربیان مطرح و باتجربه کشتی آزاد استان همراه بود و کشتی‌گیران طی سه روز، تمرینات تکنیکی، تاکتیکی و مسابقه‌ای را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتند. این برنامه علاوه بر تقویت توان فنی ورزشکاران، به‌عنوان مرحله انتخابی چند وزن برای اعزام به رقابت‌های ملی محسوب شد.

رئیس هیئت کشتی استان بوشهر ادامه داد: در کنار این اردو، برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوهای مشترک در رده سنی نونهالان نیز انجام گرفته تا روند تقویت رده‌های پایه با قدرت بیشتری دنبال شود.

کیفیت فنی و نظم بالای اردو

کوروش تقی‌زاده از مربیان کشتی آزاد استان بوشهر نیز با اشاره به سطح بالای اردو گفت: برای نخستین بار است که ۵۰ کشتی‌گیر برتر استان در چنین سطحی و زیر نظر مربیان توانمند گرد هم آمده‌اند، کیفیت فنی و نظم این اردو مثال‌زدنی بود.

وی با قدردانی از تلاش‌های آقایان غریبی و مدیری افزود: تداوم چنین اردوهایی می‌تواند نقش مهمی در رشد و شکوفایی کشتی استان بوشهر داشته باشد.